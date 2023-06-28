«Открытие»: Снижение прибыли китайских предприятий намекает о необходимости стимулов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Снижение прибыли китайских предприятий намекает о необходимости стимулов

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально негативный. Китайский рынок снижается под давлением статистики по прибыли промышленных предприятий. Также в США намерены сделать очередной запрет на поставку чипов в КНР. Однако надежды на стимулы Пекина возрастают. Нефть стабилизировалась благодаря снижению запасов в США, но основные действия развернуться уже с июля, когда начнётся дополнительное сокращение производства в Саудовской Аравии. Отечественный рынок может провести день в консолидации с попытками роста. Рубль на утренних торгах вновь пытается укрепляться, но вряд ли это движение будет длительным и устойчивым.

Слабый рубль и надежды на Китай подтолкнули акции сталеваров к росту

После неуверенного старта российский рынок смог закрыть торги вторника в плюсе. Внутриполитические вопросы решены и рынок вновь может приступить к оценке экономических перспектив. Слабый рубль и новости из КНР обеспечили поддержку акциям металлургов. «РусАгро» расширяется. ВТБ дивиденды за 2023 год не обещает. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 54,247 млрд руб.

По итогам торгов 27 июня индекс МосБиржи - 2776,63 п. (+0,71%), а индекс РТС - 1028,24 п. (+0,67%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

AGRO-гдр 977,6 7,43% ММК 47,33 5,34% НЛМК ао 171,86 2,76% Система ао 17,07 2,49% СевСт-ао 1 186,2 2,42%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Polymetal 535,1 -0,54% ВТБ ао 0,02 -0,43% ПИК ао 739,5 -0,42% ФосАгро ао 7 407 -0,28% ГАЗПРОМ ао 166,53 -0,23%

Лишь сектор строительных компаний показал снижение на 0,27%. Наиболее сильный рост был в секторах финансов (+1,14%), потребления (+1,78%), информационных технологий (+1,49%) и транспорта (+1,70%).

Начнём с упущенных возможностей. Акции МТС (MTSS) торговались последний день с дивидендами 34,29 руб. Вряд ли восстановление дивидендного разрыва будет быстрым, но и доходность около 10% это не самый плохой вариант.

Бумаги «РусАгро» (AGRO) поднялись более чем на 7%. Они отреагировали на новости о договорённости компании по приобретению 50% группы НМЖК. Это должно усилить позиции компании в различных сегментах майонеза и соусов на российском рынке.

Акции ВТБ (VTBR) не смогли завершить день в плюсе из-за очередного напоминания отсутствия дивидендов в перспективе года. Чистая прибыль ВТБ по итогам пяти месяцев составила 240,5 млрд руб, а в мае текущего года 32 млрд руб. Чистые доходы до резервов за пять месяцев на уровне 496,6 млрд руб, а в мае 81 млрд руб. Зам. Председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в очередной раз подтвердил, что не стоит ждать дивидендов банка за 2023 год. Вероятно, что прибыль за 2023 год пойдёт на покрытие убытков в 2022 году.

Акции сталеваров подорожали на фоне слабеющего рубля. Российская валюта пока не может воспользоваться налоговым периодом для укрепления своих позиций. Кроме того, отечественные сталевары весьма чувствительны к заявлениям из Китая. Меж тем премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил, что в II полугодии экономика КНР будет развиваться более быстро и устойчиво. То есть многие услышали в этом заявлении намеки на стимулы. При этом негативная динамика акций «ГМК «Норникель» (GMKN) в большей степени определяется негативными прогнозами по ценам на платину и палладий. В 2024 году ожидается, что рынок палладия будет профицитным на уровне около 300 тыс. тройских унций. В частности, это может произойти из-за снижения спроса на бензиновые и дизельные катализаторы. В Китае было продано 1,9 млн электромобилей и гибридов за пять месяцев текущего года, что составляет более четверти рынка.

Рубль без особого успеха пытается укрепляться. Утренние попытки отвоевать территорию у основных валют завершаются затяжным дневным ослаблением. Впрочем, во вторник всё же некоторые достижения смогли реализоваться. Однако в этом случае больше заслуга евро, который укрепился на заявлениях председателя ЕЦБ Кристин Лагард о том, что пиковой ставки не стоит ждать в обозримом будущем. В остальном, ослабление торгового баланса способно привести курс рубля к 86,0-87,0 за доллар в той самой обозримой перспективе.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 102,11 (-0,22%),

EUR/USD - $1,0964 (+0,52%),

GBP/USD - $1,2753 (+0,3%),

USD/JPY - 144,04 (+0,36%),

USD/RUB – 85,06 (-0,03%),

EUR/RUB – 93,23 (+0,45%),

CNY/RUB – 11,788 (+0,49%).

Американская статистика оказалась неожиданно сильной при снижении инфляционных ожиданий

Индексы США завершили торги ростом. Статистика оказалась неожиданно лучше ожиданий. Это позволило рынку проигнорировать слабый прогноз аптечной Walgreens (WBA) и «ястребиные» заявления председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Начать стоит с того, что в соседней Канаде инфляция замедлилась до 3,4% в мае с 4,4% в апреле. При этом стержневой показатель замедлил рост до 3,7% с 4,1% при ожиданиях 3,9%. В США объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1,7% за май при ожиданиях снижения на 1,0%. Без учёта транспорта объём заказов вырос на 0,6%, а без учёта оборонной промышленности на 3,0%. Индекс потребительского доверия от Conference Board поднялся до 109,7 п. с предыдущего значения 102,3 п. Инфляционные ожидания на год вперёд снизились до минимального значения с декабря 2020 года. Цены на жильё в 20 крупнейших городах, согласно индексу S&P/CaseShiller, снизились за год на 1,7% в апреле при ожиданиях падения на 2,6%. Однако за месяц цены не снизились, а выросли на 0,9%.

Аптечная Walgreens (WBA) отчиталась хуже ожиданий по прибыли, но лучше ожиданий по выручке. Однако ситуацию испортил прогноз компании на финансовый год, в котором снижены ожидания по прибыли, но повышены по выручке. Авиакомпания Delta Airlines (DAL), напротив, повысила свой прогноз и ждёт прибыль в текущем квартале на уровне $2,25-$2,50 на акцию, что выше ожиданий Wall Street. Производитель электромобилей Lucid (LCID) объявил о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии купил акции компании в объёме 266 млн штук по цене $6,83 за штуку. Соответственно, теперь суверенному фонду принадлежит почти 65% Lucid. TSMC (TSM) может начать разработку чипов по технологии 1,4 НМ в 2026 году с коммерческим выпуском в 2027/2028 годах.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +2,06%, Technology +2,04%, Materials +1,4%, Industrials +1,25%, Communication Services +1,12%, Real Estate +1,11%, Financials +0,71%, Consumer Staples +0,34%, Energy +0,23%, Utilities +0,04%, Health -0,2%.

По итогам торгов:

DJIA - 33926,74 п. (+0,63%),

S&P 500 - 4378,41 п. (+1,15%),

NASDAQ - 13555,67 п. (+1,65%).

Прибыль китайских предприятий продолжает снижаться

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Объём прибыли в промышленности Китая упал на 18,8% за первые пять месяцев года. Рынок акций негативно отреагировал на статистику. Кроме того, в США, как пишет Wall Street Journal, рассматривают запрет на поставку чипов для искусственного интеллекта, созданных в Nvidia, или другими компаниями. Сектор искусственного интеллекта провалился почти на 5%. Стоит также отметить, что на рынке зафиксирован значительный отток средств нерезидентов в объёме около 7,1 млрд юаней. В Гонконге под давлением были акции застройщиков. Цены на частные дома в Гонконге упали за май на 0,7%.

Японский рынок повышался. Наиболее сильный рост был в технологичных бумагах. Самым слабым сектором оказался индекс судоходных компаний. Акции Advantest Corp. Дорожали на 3%, бумаги инвестора в технологичные истории SoftBank Group Corp. Поднялись на 1,4%, Tokyo Electron на 2,1%. Также устойчиво слабая иена около 143,5-144 за доллар позитивно влияет на бумаги экспортёров. В частности, акции Toyota Motor поднялись на 2,6%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 33100,61 п. (+1,73%),

Hang Seng - 19100,62 п. (-0,25%),

Shanghai Composite - 3180,03 п. (-0,30%).

Снижение запасов в США оказало поддержку котировкам нефти

Нефть пыталась дорожать, реагируя на статистику по запасам в США. Согласно данным API, на неделе до 23 июня коммерческие запасы нефти -2,4 млн баррелей, бензина -2,85 млн баррелей, дистиллятов +777 тыс. баррелей. Как минимум, снижение запасов оказалось больше, чем ожидалось, а одновременное сокращение запасов бензинов может указывать на устойчивость спроса на топливо.

По состоянию на 8:45 мск: