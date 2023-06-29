ПСБ: Российский рынок акций находится на уровне предыдущего дня

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи находился на уровне предыдущего дня. Поддержку экспортерам оказал рост курса доллара по отношению к рублю, который поднялся выше отметки 86 руб. Сдерживал рост внешний фон, где фьючерс на индекс S&P терял 0,4%, котировки нефти марки Brent снижались на 0,4%.

В нефтегазовом секторе росли акции Татнефти в ожидании повторного ГОСА 30 июня, по итогам которого будет принято решение по дивидендам. Продолжили восходящую тенденцию бумаги Сургутнефтегаза на ожиданиях высоких дивидендов по итогам 2023 года.

В финансовом секторе снижались акции банков, что может быть связано с комментарием ВТБ к его отчетности, в котором отмечен отрицательный эффект на финансовый результат от возможного повышения ключевой ставки.

В секторе металлов корректировались цены акций сталелитейных компаний после заметного роста в предыдущий день. Акции золотодобывающих компаний снижались вслед за котировками золота.

В потребительском секторе отметим рост акций Магнита на новостях о возможном увеличении объема выкупаемых акций у инвесторов-нерезидентов примерно в два раза при наличии высокого спроса.

В секторе телекоммуникаций упали акции МТС из-за дивидендной отсечки. Падение оказалось больше размера дивиденда, что может быть связано с ожиданием роста процентных ставок в будущем.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может находиться в диапазоне 2740 - 2820 пунктов. Снижение цен на глобальных товарных рынках будет сдерживать российский рынок акций.