ПСБ: Индекс МосБиржи продолжил восходящую динамику, протестировав в течения дня отметку 2800 пунктов

Динамика бумаг была разнонаправленной, заметное движение показали лишь отдельные акции. Среди лидеров вновь оказались бумаги Сургутнефтегаза. Обыкновенные акции компании вернулись к уровням конца февраля 2022 года, а привилегированные к значениям, которые наблюдались осенью 2021 г. Основная причина, на наш взгляд, это продолжающийся откат рубля, что сулит высокими будущими дивидендами для акционеров Сургутнефтегаза. Обновили локальный максимум бумаги АФК «Система», после пяти дней снижения показали небольшой плюс акции ВТБ.

В металлургическом секторе в аутсайдерах оказались золотодобытчики, акции которых реагируют на слабость котировок золота. Постепенно улучшается техническая картина в акциях АЛРОСА, закрепление выше 70 рублей даст импульс к дальнейшему их росту. Скорректировались лидеры предыдущего дня: бумаги Соллерс, КАМАЗ и Магнита. Акции Сегежи показали наибольший рост среди бумаг, входящих в индекс МосБиржи. Значимых новостей не было, в связи с этим вероятным триггером выступает ослабление рубля. Надеемся, что в ближайшее время акции смогут обновить максимум апреля текущего года, что позволит рассчитывать на продолжение роста.

Считаем, что индекс МосБиржи попытается сегодня завершить торги выше отметки 2800 пунктов. На наш взгляд, поддержку рынку окажут прежде всего акции нефтегазовых компаний на фоне постепенного восстановления цен на нефть. Кроме этого, обыкновенные акции Сбербанка продолжают консолидироваться вблизи 240 руб., что даёт повод ожидать их сильного роста. Из отдельных бумаг отдаём предпочтение компаниям, которые выигрывают от ослабления рубля: Сургутнефтегаз, Сегежа и АЛРОСА.