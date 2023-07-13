ПСБ: Индекс МосБиржи должен превысить отметку 2900 пунктов

Облигации

На фоне роста нефтяных цен и успешных аукционов Минфина РФ по размещению флоатеров сегодня ждем стабилизацию котировок ОФЗ

В фокусе

Brent выше 80 долл./барр.

Сырье наконец получило достаточный импульс к росту: данные по инфляции в США за июнь оказались лучше ожиданий. Так, ИПЦ замедлил темпы роста с 4% до 3% (консенсус - 3,1%), это минимальный уровень с 2021 г., а данные без учета питания и энергоносителей (базовый ИПЦ) вышли на уровень 4,8%, консенсус предполагал 5%, в мае было 5,3%. Вкупе со слабеющим долларом это оказало поддержку ценам на нефть, ослабив риски по дальнейшему ужесточению политики Федрезерва. Достаточно слабая статистика по запасам от Минэнерго США (запасы выросли, особенно по дистиллятам, спрос упал) при этом не оказала особого влияния на котировки. Дальнейшая динамика цен на нефть Brent будет определяться аппетитом инвесторов к риску (при текущих данных, вероятно, опасения несколько сгладились), частично эффектом от действий ОПЕК+. При сохранении положительного импульса ждем устремления Brent к 85 долл./барр. Сегодня в фокусе ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК, которые будут полезны в части прогнозов по балансу рынка.

Россиискии рынок акции

Индекс Мосбиржи вчера продолжил расти, вплотную приблизившись к круглой отметке 2900 пунктов. За исключением химпрома, все остальные сегменты смогли подрасти по итогам дня. Довольно неплохо выглядели акции нефтегазовых компаний. В лидерах оказались, как обыкновенные, так и привилегированные акции Сургутнефтегаза. Продолжили активно дорожать бумаги НОВАТЭКа, которые прибавили за пять последних дней почти 9%. Из значимых корпоративных событий отметим здесь хорошие операционные результаты за II кв. Откровенно слабо смотрелись акции Транснефти, несмотря на приближающуюся дивидендную отсечку. На данный момент акции торгуются с доходностью в 11,9%. В металлургическом секторе лидером роста стали акции ММК без значимых новостей. Приблизились к максимуму сентября прошлого года бумаги АЛРОСА на фоне ожиданий объявления дивидендов. Депозитарные расписки X5 Retail Group по итогам дня показали лучший результат среди акций, входящих в индекс МосБиржи, при это значимых корпоративных новостей не поступало. После трёхдневной коррекции вернулись к росту акции Сегежи, а бумаги КАМАЗа прибавили более 3% после небольшой консолидации.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи превысит отметку 2900 пунктов. Поддержку продолжит оказывать дорожающая нефть, а также слабеющий рубль. На этом фоне, вероятно, спросом будут пользоваться бумаги экспортёров, если ситуация с курсом валют в течение дня не изменится. Добавим, что стоит иметь ввиду приближения окончания недели, поэтому стоит ожидать завтра небольшое снижение рынка из-за закрытие прибыльных позиций перед выходными.

Россиискии рынок облигации

В среду отрицательная переоценка в сегменте ОФЗ с фиксированной ставкой купона продолжилась. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10,01% (+1 б.п.). Сказывается сдвиг вверх ожиданий по ключевой ставке ЦБР. По этой же причине инвесторы предъявляют повышенный спрос на гособлигации с плавающей ставкой купона.

Минфин РФ вчера на недельных аукционах привлек рекордный объем средств от размещения флоатера ОФЗ-ПК 29024 (12 лет до погашения). При спросе 383,7 млрд руб. были удовлетворены заявки на 170,9 млрд руб. по номиналу.

Размещение классического 15-летнего выпуска ОФЗ 26243 прошло в относительно небольшом объеме 17,6 млрд руб. при спросе 30,1 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 11,1%.

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 3,25% по сравнению с 2,51% в мае и 2,31% в апреле. По состоянию на 10 июля инфляция составила 3,33%. Динамика роста потребительских цен остается в рамках прогнозов. При этом, на фоне ослабления рубля и активизации потребительского спроса усиливаются ожидания ускорения инфляции во втором полугодии этого года. Учитывая лаг влияния ДКП на экономику продолжительность 3 – 6 кварталов, ЦБР с высокой вероятностью будет повышать ключевую ставку уже на заседании 21 июля, не дожидаясь превышения инфляцией 4% целевого значения.

Сегодня с утра нефть Brent торгуется выше $80 за баррель, что формирует позитивный фон для рынка рублевых облигаций. В складывающейся конъюнктуре сегодня котировки ОФЗ могут стабилизироваться на достигнутых уровнях.

Корпоративные и экономические события

НОВАТЭК во II кв. увеличил добычу газа на 0,5% - до 20,35 млрд куб. м, добыча ЖУВ выросла на 6% - до 3 млн т



НОВАТЭК во втором квартале увеличил добычу газа на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года - до 20,35 млрд куб. м, производство жидких углеводородов выросло на 6% - до 3 млн т, сообщила компания. Продажи газа увеличились на 7,7% - до 18,31 млрд куб. м, из них в России было реализовано 15,06 млрд куб. м, что на 1,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Объем реализации сжиженного природного газа (СПГ) на международных рынках составил 3,24 млрд куб. м, продемонстрировав рост на 47,3%.



Наше мнение: относительно 2022 г. фиксируется рост по всем статьям, причем наиболее существенный по объему реализации газа на зарубежных рынках - на 47,3%, до 3,24 млрд куб.м относительно 2 кв. 22 г., и на 53,1%, до 6,21 млрд куб.м относительно 1 П 2022 г. А если смотреть в сопоставлении с 1 кв. 2023 г., то из-за сезонной особенности везде, кроме также реализации за рубежом (+9,1%), отмечен спад. Мы в целом положительно смотрим на НОВАТЭК за счет стабильного сбыта, сохранения планов по реализации СПГ-проектов, стабильных дивидендных выплат, но также считаем, что текущие котировки уже практически учитывают эти факторы, поэтому дальнейший потенциал роста видится нам небольшим. Наш целевой уровень - 1520 руб./акцию.

Аэрофлот улучшил прогноз роста пассажиропотока в 2023г с 7 до 11%



Аэрофлот в 2023 году планирует перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост к 2022 году на 11%, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Предыдущий прогноз роста пассажиропотока на 2023 год был на уровне 7% - предполагалось перевезти около 43,5 млн человек.

Наше мнение: в 2022 году пассажирооборот воздушного транспорта РФ сократился на 6,3% и составил 228 млрд пассажиро-км., а объем перевозок пассажиров сократился на 14,2% и составил 95,2 млн чел на фоне массированных санкций и запрета на полеты в страны ЕС из-за чего только Аэрофлот был просубсидирован на 50 млрд руб. На текущий момент, данная новость дает сигнал о восстановлении отрасли как на фоне выстраивания новых маршрутов (Грузия, Иран, Китай и пр.), так и активных путешествий населения внутри страны. В 2023 году правительство пока выделило 25,3 млрд руб. субсидий сектору, в случае, если прогноз Аэрофлота сбудется, то субсидии будут снижаться, при этом при текущем ослаблении рубля, финансовые результаты Аэрофлота будут постепенно переходить к росту, вселяя надежду на дивиденды. Впрочем, подчеркнем, что процесс будет носить долгосрочный характер.