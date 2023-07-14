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ПСБ: Инвесторы и аналитики пересматривают вверх ожидания по ставке ЦБР

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг преобладание продавцов на рынке ОФЗ сохранилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10,02% (+1 б.п.). После заседания ЦБР 9 июня кривая доходности ОФЗ сместилась вверх в среднем уже на 40 б.п. Это соответствует сдвигу вверх ожиданий по инфляции и ставке ЦБР.

Согласно опубликованному вчера опросу ЦБ, аналитики повысили прогнозы по уровню ВВП РФ до 1,5% (по сравнению с 0,8% в июне), по инфляции на конец 2023 г. – до 5,7% (ранее 5,5%), по среднегодовому курсу рубля к USD на 2023 год до 81,8 руб./$ (ранее 76,9 руб./$). Ожидания по среднему уровню ключевой ставки выросли на 2023 год с 7,5% до 7,9% годовых, на 2024 год - с 7,0% до 7,7%, на 2025 год - с 6,0% до 6,6%. Если повышение прогнозов по уровню ключевой ставки в ближайшие месяцы продолжится, то это повлечет за собой и рост доходности ОФЗ.

До заседания ЦБР на следующей неделе полагаем, что котировки ОФЗ будут консолидироваться на достигнутых уровнях. От дальнейшего снижения цен рынок будет удерживать стабилизация курса рубля и восстановление нефти (Brent торгуется выше $80 за барр.). Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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