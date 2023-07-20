ПСБ: Индекс МосБиржи в среду показал небольшое снижение после трёх сессий роста

Динамика бумаг была разнонаправленной, однако чётко прослеживалось общее направление акций в зависимости от сектора. В нефтегазовом сегменте все бумаги оказались в минусе. Вполне ожидаемо, что лидером снижения стали акции Транснефти и Сургутнефтегаза на фоне дивидендных отсечек. При этом их падение оказалось меньше, чем размер выплат. Довольно сильно просели бумаги Газпрома после того, как накануне они прибавили 2,5%. Очень похоже дела обстояли и среди акций финансового сегмента.

Исключением стали бумаги Банка Санкт-Петербург, которые всё же смогли показать небольшой рост. Акции Сбербанка почти полностью растеряли весь рост предыдущего дня, вновь вернувшись к отметке 245 руб. В металлургическом секторе движение бумаг было разнонаправленным. Заметно снизились акции сталелитейщиков и АЛРОСА, но в то же время лучше рынка были бумаги ТМК, Норникеля и Распадской. В потребсекторе после небольшой передышки сильно подорожали расписки X5 Retail Group без значимых новостей. Лидером торгов стал сектор электроэнергетики, причём наибольшую динамику показали менее ликвидные бумаги: акции ТГК-1 и дочерние компании Россетей.

Ожидаем сегодня бокового движения индекса МосБиржи, но вполне допускаем, что по итогам дня индекс покажет небольшой минус. Вчерашний откат произошёл на сниженных объёмах торгов, что говорит о нежелании инвесторов активно закрывать позиции. Поддержкой продолжают выступать слабый рубль и стабильная ситуация на рынке нефти. Вполне вероятно, что российский рынок продолжит быть под небольшим давлением до конца недели.