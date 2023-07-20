ПСБ: Индекс МосБиржи будет консолидироваться на текущих отметках

Облигации

Ускорение инфляции и повышение инфляционных ожиданий в РФ выступает в пользу повышения ключевой ставки ЦБР. Это способствует сохранению понижательной динамики котировок классических ОФЗ.



В фокусе

Пара доллар-рубль продемонстрировала незначительный рост, завершив торги в среду около отметки 91,4 руб.



Торговая активность на валютном рынке МосБиржи снижалась четвертый день подряд, при этом волатильность валют оставалась пониженной. Мы считаем, что на текущий момент сформировался баланс между спросом и предложением валюты, а участники торгов ожидают новых значимых драйверов к формированию направленной динамики.

Отметим, что более уверенный рост на рынке продолжал демонстрировать евро. Поддержку позициям европейской валюты оказывают ожидания инвесторов о продолжении снижения доллара к ключевым валютам развитых экономик.

На утро четверга доллар отступил к отметке 91 руб. Полагаем, что в ближайшие торговые сессии ожидать кардинальных изменений на валютном рынке не приходится и пара доллар-рубль продолжит проторговывать диапазон 90,5-91,5 руб.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в среду показал небольшое снижение после трёх сессий роста. Динамика бумаг была разнонаправленной, однако чётко прослеживалось общее направление акций в зависимости от сектора. В нефтегазовом сегменте все бумаги оказались в минусе. Вполне ожидаемо, что лидером снижения стали акции Транснефти и Сургутнефтегаза на фоне дивидендных отсечек. При этом их падение оказалось меньше, чем размер выплат. Довольно сильно просели бумаги Газпрома после того, как накануне они прибавили 2,5%. Очень похоже дела обстояли и среди акций финансового сегмента. Исключением стали бумаги Банка Санкт-Петербург, которые всё же смогли показать небольшой рост. Акции Сбербанка почти полностью растеряли весь рост предыдущего дня, вновь вернувшись к отметке 245 руб. В металлургическом секторе движение бумаг было разнонаправленным. Заметно снизились акции сталелитейщиков и АЛРОСА, но в то же время лучше рынка были бумаги ТМК, Норникеля и Распадской. В потребсекторе после небольшой передышки сильно подорожали расписки X5 Retail Group без значимых новостей. Лидером торгов стал сектор электроэнергетики, причём наибольшую динамику показали менее ликвидные бумаги: акции ТГК-1 и дочерние компании Россетей.

Ожидаем сегодня бокового движения индекса МосБиржи, но вполне допускаем, что по итогам дня индекс покажет небольшой минус. Вчерашний откат произошёл на сниженных объёмах торгов, что говорит о нежелании инвесторов активно закрывать позиции. Поддержкой продолжают выступать слабый рубль и стабильная ситуация на рынке нефти. Вполне вероятно, что российский рынок продолжит быть под небольшим давлением до конца недели.

Россиискии рынок облигации

В среду отрицательная переоценка на рынке ОФЗ продолжилась. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,11%, доходность индекса RGBI выросла до 10,2% (+3 б.п. за день).

Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга вчера прошли при слабом спросе. Ведомство продало инфляционные бумаги ОФЗ 52005 (10 лет до погашения) на 7,4 млрд руб. по номиналу при спросе 11,4 млрд руб. Размещение классического выпуска ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) прошло на 9,6 млрд руб. при спросе 18,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность размещения - 11,02%. Таким образом Минфин РФ суммарно продал ОФЗ на 17 млрд руб. При этом квартальный план заимствований предполагает потребности по размещению гособлигации на 77 млрд. руб. в неделю.

По данным Росстата, инфляция в РФ на 17 июля ускорилась до 3,9% по сравнению с 3,6% на 10 июля. Повышение темпов роста потребительских цен соответствует ожиданиям, и в ближайшее время будет способствовать сохранению понижательной динамики котировок ОФЗ с фиксированной ставкой купона.

Сегодня ждем снижения торговой активности. Перед заседанием ЦБР в пятницу инвесторы скорее всего предпочтут занять выжидательную позицию. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0 – 11,2% годовых.

Корпоративные и экономические события

ВЭБ.РФ: облигации с переменным купоном (Ruonia + 180 б.п.)

ВЭБ.РФ планирует 20 июля провести сбор заявок инвесторов на новый выпуск рублевых облигаций серии ПБО-002Р-37. Объявленный ориентир ставки купона предполагает премию к Ruonia в размере 180 б.п.

Наше мнение: последние размещения корпоративных флоатеров 1 эшелона (РЖД, Норникель) проходили с премией к Ruonia в размере 130 б.п. Также мы обращаем внимание, что ВЭБ.РФ в марте этого года разместил 7-летний выпуск ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд руб. со ставкой купона Ruonia + 170 б.п. На вторичном рынке бумага торгуется выше номинала (по 100,2%). С учетом вышесказанного, считаем новый выпуск облигаций ВЭБ.РФ привлекательным для покупки.

При ожидаемом повышении ставки ЦБР в диапазон 8,5 – 9,0% во втором полугодии этого года доходность нового флоатера ВЭБ.РФ вырастет до уровня 10,3 – 10,8% годовых при сохранении номинала.

Ликвидные облигации эмитентов 1 эшелона с фиксированной ставкой купона сейчас торгуются с доходностью до 10% и подвержены риску отрицательной переоценки, если ожидания по ставке ЦБР продолжат повышаться. В результате корпоративные флоатеры сейчас смотрятся предпочтительнее.

ТМК переезжает

Акции Трубной металлургической компании в среду подскочили к уровням конца июня на новостях, что кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в ТМК, перерегистрирована в российскую юрисдикцию.

Наше мнение: более 5% прибавляли вчера бумаги ТМК на новостях о редомициляции компании в САР (специальный административный район) на остров Русский. Переход в российскую юрисдикцию повысит инвестиционную привлекательность акций.

ВУШ Холдинг может направить на дивиденды за 2022 г. 50% скорректированной чистой прибыли

ВУШ Холдинг ожидает, что по итогам 6М 2023 показатель чистый долг/EBITDA будет на уровне менее 1,5; исходя из этого, согласно дивполитике компании, дивидендные выплаты могут составить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года. Как говорится в сообщении компании, прогноз показателя чистый долг/EBITDA сделан на основе проекта финансовой отчетности за 6М 2023, раскрыть которую планируется в августе. Дивидендная политика компании предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

Наше мнение: оцениваем новость скорее, как позитивную. Для ВУШ Холдинг 2022 год стал довольно успешным на фоне расширения парка компании и городов присутствия, а также смещения потребительских интересов в передвижении из-за санкций. По нашим оценкам, 6М 2023 стали менее удачными для компании, в т.ч. из-за позднего наступления «сезона». Мы считаем, что ВУШ Холдинг – это компания роста и будем пристально наблюдать за приближающейся отчетностью, акции компании рекомендуем держать.