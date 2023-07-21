«Открытие»: Решение ЦБ РФ может отложить штурм отметки 3000 п. по индексу МосБиржи

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Решение ЦБ РФ может отложить штурм отметки 3000 п. по индексу МосБиржи

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть дорожает, китайский рынок пытается отыграть стимулы экономики со стороны властей. Меж тем в полупроводниковой индустрии преобладают продажи из-за планируемых ограничений со стороны США в отношении КНР. Для российского рынка главным событием дня станет решение ЦБ РФ по ставке. На рынке ждут, как минимум, повышение ключевой ставки на 50 Б.П., что может снизить привлекательность фондового рынка в сравнении с депозитами и облигациями.

Ожидания повышения ставки ЦБ РФ негативно сказались на российском рынке акций

Российский рынок закрыл торги четверга в минусе. Отечественные инвесторы отыгрывают ожидания повышения ставки ЦБ РФ минимум на 50 базисных пункта. По классике, рост доходности депозитов негативно влияет на более рискованные вложения. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,399 млрд руб.

По итогам торгов 20 июля индекс МосБиржи - 2917,48 п. (-0,88%), а индекс РТС – 1016,53 п. (+0,14%).

Лишь транспортный сектор показал рост на 0,16%. Остальные 9 отраслевых индекса российского рынка снизились. Наиболее сильным падение было в секторе строительных компаний (-2,42%).

Поток корпоративных новостей, значимых для динамики торгов, был крайне скудным. Наиболее сильное влияние на динамику акций оказывал рубль, который предпринимает попытки укрепления в рамках подготовки к налоговым платежам. Кроме того, большинство аналитиков ждёт повышение ставки ЦБ РФ минимум на 50 базисных пункта. К17 июля инфляция в России ускорилась до 3,86%, что заметно выше, чем 2,3% по итогам апреля. То есть у регулятора появляются основания для повышения ставки. Соответственно ставке отреагируют доходности ОФЗ и банковских депозитов. Учитывая достаточно сильный разогрев российского рынка, пассивные инвестиции могут спровоцировать фиксацию прибыли и переток средств из рискованных вложений в консервативные инструменты.

По итогам торгов в четверг:

USD/RUB – 90,23 (-1,28%),

EUR/RUB – 100,50 (-2,04%),

CNY/RUB – 12,575 (+0,57%).

Tesla намекает на возможное участие в ценовой войне на рынке электромобилей

Торги в США завершились существенным снижением индексов. При этом статистика была достаточно плохой, что традиционно воспринимается позитивом. Число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось до 228 тыс. на прошлой неделе с 237 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся до -13,5 п. с -13,7 п. в июне. Продажи жилья сократились в июне на 3,3%.

Tesla (TSLA) отчиталась лучше ожиданий, но маржа прибыли продолжила сокращаться. Компания ожидает сокращение продаж в III квартале из-за работ по модернизации производства. Глава компании Илон Маск также заявил, что вероятность снижения отпускных цен будет зависеть от макроэкономических условий. Netflix (NFLX) не оправдал ожидания по выручке. Попытки сократить возможность совместного использования аккаунтов для потокового видео начали сокращать клиентскую базу. IBM (IBM) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но выручка за II квартал оказалась хуже прогнозов. American Airlines (AAL) и United Airlines (UAL) отчитались лучше ожиданий на фоне высокого спроса на внутренние и международные перелёты.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary -3,4%, Communication Services -2,49%, Technology -2,04%, Real Estate -0,4%, Materials +0,24%, Industrials +0,41%, Financials +0,69%, Energy +1,29%, Health +1,65%, Utilities +1,85%.

По итогам торгов:

DJIA - 35225,18 п. (+0,47%),

S&P 500 - 4534,87 п. (-0,68%),

NASDAQ Composite - 14063,31 п. (-2,05%).

Планируемые меры ограничений полупроводниковых технологий со стороны США негативно отражаются на японских акциях

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. При этом китайские акции смотрелись более стабильно. Власти КНР объявили о стимулирующих мерах по поддержке продажи автомобилей и электроники. Однако рынок воспринял эти шаги, как недостаточные. Соответствующие сектора демонстрировали снижение. Подрастали индексы потребления, включая повышение на 1,5% сектора напитков и продовольствия. Индекс производителей алкоголя повышался более чем на 3%. В Гонконге наиболее сильный рост демонстрировали акции технологичного сектора и здравоохранения.

Японский рынок торговался в минусе. Наиболее активное снижение было в полупроводниковом секторе. Бумаги производителя тестового оборудования Advantest Corp. Снижались на 5,2%, как и производителя литографического оборудования Tokyo Electron. В администрации США рассматривают очередные меры по ограничению экспорта полупроводниковых технологий в Китай, которые могут затронуть производителей из Японии и Европы.

По состоянию на 88:20 мск:

NIKKEI 225 - 32283,32 п. (-0,64%),

Hang Seng - 19013,50 п. (+0,45%),

Shanghai Composite - 3164,26 п. (-0,17%).

Китайские стимулы продаж автомобилей позитивно сказались на нефтяных котировках

Нефть торговалась выше $80 за баррель Brent. Налоговые послабления продаж автомобилей в Китае могут улучшить ситуацию с потреблением топлива. При этом предложение на рынке сокращается благодаря добровольным ограничениям Саудовской Аравии и РФ. Саудовская Аравия с июля ограничит своё производство нефти на 1 млн баррелей в сутки, а РФ доведёт своё добровольное сокращение до 500 тыс. баррелей.

По состоянию на 8:40 мск: