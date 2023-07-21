ПСБ: Акции Индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2840-2900 пунктов

Облигации

Сегодня динамику торгов рублевых облигаций будут определять итоги заседания Банка России по ставке.

В фокусе

Интрига уровня

Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Рынок ждет повышения. Консенсус-прогнозы относительно уровня повышения находятся около +50 б.п. (рост с 7,5% до 8%). Однако не все так однозначно. Остаются достаточно популярными гипотезы, что ЦБ может и должен повысить ставку на 100-150 б.п.

В пользу такого прогноза: устойчивый и довольно быстрый рост недельной инфляции (за последние 4-5 недель), а также резкое повышение в июле инфляционных ожиданий населения (до максимумов с февраля).

Тем не менее, ЦБ неоднократно заявлял, что не ориентируется на недельную статистику по инфляции (она волатильна и часто отклоняется от итоговых месячных данных). А уровень инфляционных ожиданий населения, даже после роста, заметно ниже значений постковидного 2021 года, когда инфляция устойчиво росла на фоне восстановления спроса (как и сейчас). Так что проинфляционные риски пока не так ужасны «как их малюют». Тем более, траектория инфляции остается в рамах базового прогноза ЦБ (4,5-6,5% г/г на конец 2023 года), хоть и ближе к его верхней границе.

Мы не сомневаемся, что регулятор вынужден будет повысить ключевую ставку для реализации заявленной цели: «устойчивый возврат инфляции к таргету в 4% в 2024 году». То есть цель повышения ставки сейчас – решение задачи на 2024 год, с учетом временных лагов влияния инструментов ЦБ на ситуацию с инфляцией.

Ждем серии повышений до 9% на конец 2023 года. До 31 декабря еще есть 4 заседания для принятия решений по ставке. С учетом этого, а также аргументов, приведенных выше, резко повышать ставку к 8,5-9% пока не имеет смысла. Ждем повышения ставки сегодня на 50 б.п.

Возможно ЦБ видит необходимый предел повышения ставки несколько выше. Тогда, безусловно, сегодня последует более сильный/решительный шаг ее увеличения. В таком случае наш прогноз будет требовать коррекции: повышения ожидаемых пиковых уровней ключевой ставки и, веротяно, снижения темпов экономического роста в 2024 году (сейчас ждем рост реального ВВП на 2,5%).

Госдума одобрила во II чтении закон, который предусматривает создание международных компаний в специальных административных районах (САР)

Согласно закону, иностранная компания, акции которой обращаются на бирже, может стать учредителем международной компании (МК) в САР. При этом иностранная структура будет обязана в течение года передать МК не менее 800 млн собственных активов.

Для инвесторов это значит, что вместо депозитарных расписок иностранных компаний, которые обращаются на МосБирже, они станут владельцами акций новых дочерних предприятий, после создания МК в САР и получения ими статуса ПАО.

На наш взгляд, есть ряд компаний, которые в свете принятия нового закона выглядят наиболее привлекательно:

Русагро – компания сообщала, что готова платить дивиденды, но из-за иностранной регистрации отказывалась это делать. Кроме этого, Русагро выплачивает дивиденды из чистой прибыли, которая очень чувствительна к курсу рубля. Текущее ослабление российской валюты позволит в перспективе надеяться на высокую доходность выплат.

X5 Retail Group и Globaltrans – компании генерируют стабильный и высокий денежный поток, что позволяет также надеяться на их возращение к выплате дивидендов в будущем.

TCS Group – банковский сектор в России активно восстанавливается, на фоне чего компания может вернуться к стабильным выплатам дивидендов.

ВК и Ozon – компании активно растут и развиваются, поэтому не платят дивиденды, однако ввод в обращение акций взамен депозитарных расписок увеличит их привлекательность для инвесторов.

Распадская – компания последнее время не выплачивала дивиденды. Основой причиной, вероятно, является то, что главный акционер – Evraz, не может получить выплаты. Потенциально Evraz может создать международную компанию в САР, что позволит устранить преграды для выплаты дивидендов со стороны Распадской.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в четверг продолжил снижаться, опустившись ниже 2900 пунктов по итогам вечерней сессии. Объёмы торгов выросли, составив 77,9 млрд руб. (+14% д/д). Все сегменты показали негативную динамику. В лидерах снижения оказались девелоперы: акции Самолета опустились на 3,3%, а бумаги ПИК потеряли больше 4%. В финансовом секторе сильно просели расписки TCS Group на фоне включения Тинькофф Банка в SDN лист США. В металлургическом секторе аутсайдером стали бумаги Полиметалла, что, вероятно, связано с новостями о том, что МосБиржа временно приостановит торги акциями с 25 июля из-за готовящиеся редомициляции. Сильно откатились также акции Норникеля, которые за последние дни неплохо выросли. Почти на 10% упали бумаги ТГК-1 после того, как за три предыдущих дня они выросли более чем на 30%. Отдельно отметим принятый Госдумой закон, который предусматривает создание международных компаний в САР. Это потенциально позволит некоторым компаниям вернуться к выплате дивидендов. На этом фоне против рынка двигались бумаги Русагро и Распадской.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2840-2900 пунктов. Небольшой поддержкой выступают подрастающие цены на нефть, котировки Brent вернулись выше 80 долл./барр. Однако настроение на российском рынке явно ухудшились за последние дни, из-за чего коррекция может продолжиться.

Россиискии рынок облигации

Торги в сегменте классических ОФЗ в четверг прошли в небольшом плюсе. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,05%, доходность индекса RGBI снизилась до 10,19% (-1 б.п. за день). Относительно небольшой объем торгов пока не позволяет говорить о смене тренда. Скорее это пауза в ожидании сегодняшнего решения Банка России по ключевой ставке.

Возможное повышение ставки ЦБР на 50 - 75 б.п., мы считаем уже учтено в ценах ОФЗ. Если ставка будет повышена более сильно, либо при повышении ставки до 8,0% - 8,25% будет сигнал о возможности дальнейшего ужесточения ДКП, то доходность ОФЗ скорее всего продолжит рост.

Пока у рынка не заякорятся ожидания относительно верхнего уровня ключевой ставки в новом цикле повышения, котировки ОФЗ будут оставаться под давлением. При повышении ставки ЦБР во втором полугодии этого года до 9,0% доходность ОФЗ срочностью до 1 года может вырасти до 9,0 - 9,2% годовых (плюс 70 - 120 б.п. от текущего уровня). В ОФЗ срочностью 2-3 года в данном сценарии потенциал роста доходности видим около 50 б.п. от текущего уровня, в более длинных бумагах 25 - 50 б.п.

Корпоративные и экономические события

Мосэнерго в I полугодии увеличило производство электроэнергии на 0,5%, до 32,18 млрд кВт.ч

Компания Мосэнерго в I полугодии 2023 г. увеличила производство электроэнергии на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, до 32,18 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отпуск тепловой энергии сократился на 6,5%, до 45,12 млн Гкал. Основное влияние на динамику этого показателя оказали высокая температура наружного воздуха в апреле-мае 2023 г. и сокращение продолжительности отопительного периода 2022-2023 гг. по сравнению с предыдущим, говорится в сообщении.

Наше мнение: Компания Мосэнерго продемонстрировала небольшое увеличение производства электроэнергии, которое характерно для компаний электроэнергетического сектора. Отметим, что при таких темпах прироста бизнеса и уровне доходности 10-летних ОФЗ (11,5%) ожидаемая дивидендная доходность Мосэнерго на уровне 6,4% выглядит низкой, поэтому акции компании сейчас вряд ли интересны на рынке.