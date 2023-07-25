«Открытие»: Акции торговых компаний вытягивают российский рынок в плюс

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Акции торговых компаний вытягивают российский рынок в плюс

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине понедельника. «Северсталь» и ГМК «Норникель» сообщили операционные результаты за II квартал, а «РусАгро» отчиталась о финансовых итогах II квартала. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,7 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 2940,7 (+0,59%), а индекс РТС - 1024,07 п. (+1,16%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, «Магнит», Fix Price, «Яндекс» и GlobalTrans. Самыми слабыми оказались Polymetal, «Алроса», X5 Retail, ГМК «Норникель» и «Московская Биржа».

Бумаги «Северстали» (CHMF) торговались в плюсе. Компания увеличила выплавку стали в I полугодии на 6% до 5,65 млн тонн. В II квартале выплавка увеличилась на 9%, но при этом сократились продажи коммерческой стали на 14% до 1,1 млн тонн из-за снижения продаж горячекатаного проката на фоне направления его на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. «Неплохие результаты, однако все-таки показатели ММК, опубликованные неделей ранее, оказались куда более впечатляющими, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - В то же время глава "Северстали" Александр Шевелев охарактеризовал ситуацию на мировых рынках во втором квартале как "довольно сложную", тогда как ценовая волатильность на внутреннем рынке, по его словам, была значительно ниже. Как и в случае с ММК, для понимания всей полноты картины российского сталелитейного бизнеса по-прежнему не хватает финансовых показателей. На наш взгляд, основные проблемы здесь могут быть связаны с ухудшением операционной маржинальности. Поэтому мы пока сохраняем осторожный взгляд на акции российских сталеваров».

Акции ГМК «Норникель» (GMKN) снижались. ГМК снизил производство никеля в I полугодии на 9% до 91 тыс. тонн. Производство палладия увеличилось на 5% до 1,48 млн тройских унций. Производство меди осталось на прошлогоднем уровне, или 203 тыс. тонн. В II квартале относительно I квартала производство никеля сократилось на 4%, меди на 13%, палладия выросло на 6%, а платины на 4%. «В отсутствии динамики продаж операционные результаты «Норникеля» традиционно являются чуть менее информативными, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - При этом по данным компании, снижение выпуска меди и никеля было в целом плановым. Поэтому с учетом всех реализуемых мероприятий "Норникель" подтвердил прогноз производства металлов из российского сырья, обозначенный в начале года. Так, в текущем году компания планирует выпустить 204-214 тыс. тонн никеля и 353-373 тыс. тонн меди (по сравнению с 218,97 тыс. тонн никеля и 432,98 тыс. тон в прошлом году). При этом производство платиноидов приятно удивило, здесь, видимо, сыграли роль разовые факторы. Сама компания объясняет рост переработкой медных полуфабрикатов, накопленных ранее. При этом относительно слабый прогноз по годовому производству также сохранен. Напомним, что "Норникель" предполагает производство 2,407-2,562 млн унций палладия и 604-643 тыс. унций платины в 2023 году, что подразумевает снижение относительно результатов 2022 года на 11% и на 5% соответственно. По-прежнему не видим никаких драйверов в акциях ГМК и сохраняем по ним нейтральный взгляд».

Бумаги «РусАгро» (AGRO) торговались без существенной динамики. Меж тем, Консолидированная выручка до межсегментных элиминаций снизилась в II квартале на 10% до 60,2 млрд руб. «Общее сокращение выручки компания, помимо высокой базы прошлого года, связывает с снижением выручки масложирового бизнеса, обусловленного снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на подсолнечное и пальмовое масло, а также в связи с сокращением натуральных объемов производства, вызванной приостановкой МЭЗ Балаково с 23 мая на модернизацию, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Также во 2-м кв компания сократила объемы реализации сахара на 11% в связи с ухудшением качества и количества сырья - сахарной свеклы. В то же время "Русагро" восстанавливает продажи в с/х сегменте, где объем реализации зерновых культур во 2-ом кв. 2023 года составил 198 тыс. тонн, что на 58% (+72 тыс. тонн) г/г, причем, в основном за счет роста продаж кукурузы на 526% (+53 тыс. тонн) и продаж пшеницы на 17% до 135 тыс.тонн за счет сдвига графика реализации и больших входящих остатках на 1ый кв 2023. Также отметим, что мясной сегмент показывает стабильную умеренную динамику роста – производство свинины +4% г/г и продажи +2% г/г, за счет постепенного ввода Дальневосточного кластера. Поскольку цена бумаг AGRO на Мосбирже достигла нашего таргета в 1000 руб, мы планируем пересмотр по выходу финансовый отчетности. Полагаем, что такие факторы, как редомициляция и возобновление перспектив дивидендных выплат, увеличение масштаба бизнеса через M&A (недавняя консолидация в м/ж сегменте), а также «зерновая сделка» и девальвация рубля вполне могут служить фундаментальной поддержкой для инвестиционный кейс в бумагах AGRO».

Рубль укреплялся против основных конкурентов. Главными факторами усиления рубля остаётся подготовка экспортёров к налоговым платежам, а также дорожающая нефть. Превышение цены Brent уровня в $80 за баррель позволяет рассчитывать на новую попытку слома потолка цен, наложенного G7.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 90,44 (-0,53%),

EUR/RUB – 100,29 (-0,90%),

CNY/RUB – 12,559(-0,45%).

Рецессия в еврозоне становится реальней

Европейские рынки преимущественно торговались в минусе. Статистика деловой активности продолжает указывать на высокие риски рецессии. Сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, упал в июле до 48,9 п. с 49,9 п. в июне. Рост ещё сохраняется в сфере услуг, где индикатор снизился до 51,1 п. с 52,0 п., а вот в промышленности падение ухудшилось до 42,7 п. с 43,4 п. в июне. Существенное ухудшение ситуации в Германии, где сводный индикатор упал до 48,3 п. с 50,6 п. в июне. Промышленная активность в ФРГ провалилась до 38,8 п. с 40,6 п. в июне, а в сфере услуг индикатор снизился до 52,0 п. с 54,1 п. в июне. Сводный индикатор деловой активности Великобритании снизился до 50,7 п. с 52,8 п. Наиболее сильные потери были в секторе бытовых товаров, а некоторый оптимизм сохранялся в телекоммуникациях. Активно дорожали акции торговой Ocado на слухах об интересе к покупке со стороны нескольких американских структур. Акции сотового оператора Vodafone дорожали почти на 4% после финансовой отчётности.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7647,56 п. (-0,21%),

DAX - 16162,30 п. (-0,09%),

CAC 40 - 7399,06 п. (-0,45%).

Нефть позитивно реагирует на перспективы стимулов в Китае

Нефть возобновила рост на фоне сокращения добычи в ОПЕК+. Аналитики Citigroup полагают, что в III квартале средняя цена Brent составит около $83 за баррель. Также в нефти отыгрывается китайский фактор. Комиссия по развитию и реформам опубликовала заявление о мерах поддержки инфраструктурного строительства и финансирования частных проектов. В конце текущей недели состоится заседание политбюро КПК, от которого уже ждут решения по стимулированию внутреннего спроса. Также повышается вероятность, что Китайский регулятор продолжит снижение ставок, пользуясь низкой инфляцией.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $81,75 (+0,84%),

WTI - $77,84 (+1,00%),

Алюминий - $2193 (-0,79%),

Золото - $1967,7 (+0,31%),

Никель - $20900 (+0,48%).

Американская статистика продолжает указывать на ухудшение экономической ситуации

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,15%. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго упал в июне до -0,32 п. с -0,28 п. в мае при этом ожидался рост до 0,03 п. Позже выйдут предварительные индексы деловой активности в США. Ожидается 46,2 п. по производственной активности и 54,0 п. по сфере услуг.

На утренних торгах дорожали акции Nvidia, Microsoft. Акции производителя игрушек Mattel повышались на 2,5% на фоне удачного запуска полнометражного мультфильма с участием куклы Барби. Дорожали акции Chevron на фоне отчётности лучше ожиданий. Бумаги Tesla теряли в цене около 2% после снижения до «нейтрально» рекомендации UBS AG.