ПСБ: Индекс МосБиржи смог сегодня обновить годовые максимумы, поднявшись к окончанию основной сессии выше 2960 пунктов

Наибольший рост показали акции потребсектора, в то же время лишь отдельные акции экспортёров опередили рынки. Вероятно, сказываются попытки пары доллар-рубль уйти ниже отметки 90 руб. Из отдельных бумаг выделим акции Селигдара, которые продолжают активно дорожать без значимых новостей. За последние 4 торговые сессии они прибавили более 25%.

Причина может быть в росте золота в последнее время, на этом фоне инвесторы пытаются найти идеи на рынке, чтобы отыграть это событие. Альтернативой являются бумаги Полюса, однако их привлекательность снизилась после объявления программы обратного выкупа. Ещё одним вариантом выступают акции Полиметалла, однако сегодня последний день перед временной остановкой торгов.

Обновили исторический максимум бумаги INARCTICA на фоне новостей о том, что правительство запретило поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

Надеемся, что индекс МосБиржи закрепится в диапазоне 2950-3000 пунктов. Основной риск, это укрепление рубля из-за пика налоговых выплат, что может привести к снижению бумаг экспортёров. Но всё же, даже в случае реализации такого сценария, коррекция индекса МосБиржи будет сравнительно небольшой.