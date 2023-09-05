ПСБ: Индекс МосБиржи установил новый годовой максимум, который теперь находится на отметке 3272 пунктов

Объёмы торгов заметно увеличились, составив по итогам дня почти 92 млрд руб. В отличие от предыдущих дней, вчера явно преобладали позитивные настроения, все бумаги, за очень редким исключением, выросли по итогам дня. Среди ключевых сегментов сильнее остальных подрос сегмент горной добычи и металлургии. Выделялись здесь бумаги РУСАЛа, которые прибавили за день более 5%. Каких-либо значимых новостей не поступало. В данном случае сказывается сильное отставание акций от рынка.

В последний день перед дивидендной отсечкой в списке лидеров вновь оказались акции ТМК, вернулись к значениям середины августа бумаги Распадской. Немного более скромную динамику показал финансовый сектор. Здесь выделим расписки TCS Group, которые завершили день на локальных пиках. Опередили рынок также акции ВТБ. В нефтегазовом секторе в лидерах вновь оказались бумаги Транснефти, которые смогли закрыть дивидендный гэп. Ожидаем, что рост акций компании в ближайшие дни может остановиться, так как необходимо взять паузу после такого стремительного рывка. Несмотря на это, мы сохраняем положительный взгляд на акции Транснефти. Триггером для продолжения роста должно стать решение СД компании произвести сплит бумаг. Акции Газпрома завершили вчерашние торги на максимальных значениях с конца апреля на фоне новостей о том, что компания передала Турции дорожную карту нового газового хаба. Из прочих бумаг отметим сильный рост акций Соллерс, Русагро и НКХП, который произошёл без значимых новостей.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3260-3300 пунктов. Поддерживающим фактором продолжит выступать рост цен на нефть, а также теряющий позиции рубль. Это должно поддержать бумаги экспортёров, но мы продолжаем отдавать предпочтениям акциям внутренних сегментов, так как на данный момент видим в них больший потенциал роста.