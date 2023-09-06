«Открытие»: Поддержку рынку оказывают акции нефтяников

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок предпринимал попытки роста в первой половине вторника. Однако уже к середине дня индекс МосБиржи сменил вектор движения, хотя и успел обновить годовой максимум, добравшись до отметки 3287,34 п. Поддержку рынку оказывают акции нефтяников, а вот металлурги, напротив, тянут рынок вниз. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 49,5 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3265,53 п. (-0,11%), а индекс РТС - 1053,57 п. (-0,93%).

Лидерами среди индексных бумаг были Fix Price, «Интер РАО», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и привилегированные «Татнефть». Самыми слабыми оказались «РусАгро», VK, НЛМК, ММК и «РусАл».

Слабость акций металлургов стоит отнести на счёт неуверенности в китайском спросе. Кроме того, на торгах во вторник промышленные металлы преимущественно снижаются. В РФ также есть негативные сигналы в виде возможности повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%. Как минимум, в Минфине считают необходимым стабилизацию программ льготных ипотек. Соответственно, это отразится, как на строительных компаниях, так и на поставщиках материалов для них.

Бумаги нефтяников пользуются спросом на фоне крайне благоприятной ситуации с курсом рубля и высокими ценами на нефть. Кроме того, нефтяники получили рекордные 185,9 млрд руб выплат по топливному демпферу в августе. С начала года выплаты составляют уже 838,9 млрд руб.

Акции ТМК (TRMK) торгуются в минусе после дивидендной отсечки. Корректируются бумаги «РусАгро» (AGRO), поскольку переговоры глав государств РФ и Турции не привели к какому-либо прорыву по вопросу зерновой сделки. Также под давлением VK (VKCO) после повышения накануне, когда компания объявила о запуске приложения «VK Видео».

Отметим весьма сильную российскую статистику. Индекс деловой активности в сфере услуг России в августе вырос до 57,6 пункта. В июле показатель находился на уровне 54,0 п.

Рубль пока не может стабилизироваться. Минфин РФ объявил, что в период с 7 сентября по 5 октября. Ежедневно на покупку золота и валюты будет направляться до 13,15 млрд руб, или 276,16 млрд руб на весь период. При столь резком увеличении объёма закупок сложно ожидать от рубля какой-либо положительной динамики, если только не будут приняты дополнительные меры.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 97,64 (+0,80%),

EUR/RUB – 104,82 (+0,13%),

CNY/RUB – 13,350 (+0,38%).

Еврозона в явном экономическом спаде

Европейские индексы снижались. К слабым данным из Китая прибавилась собственная европейская статистика, которая не внушает оптимизма. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны свалился до 47,9 п. с 50,9 п. в июле. При этом ожидалось значение на уровне 48,3 п. Сводный индикатор деловой активности упал до 46,7 п. с 48,6 п. То есть деловая активность в Европе снижается не только в промышленности, но уже и в сфере услуг. Оценка вероятности повышения ставки ЕЦБ на 25 Б.П. в сентябре снизилась до 25% с 30% перед публикацией статистики. Впрочем, в пользу паузы повышения ставки также говорят данные по ценам производителей еврозоны. За июль они снизились на 0,5%, а темпы годового падения составили 7,6% по сравнению со снижением на 3,4% в июне . В Великобритании PMI сферы услуг упал до 49,5 п. с 51,5 п. в июле, а сводный индикатор снизился до 48,6 п. с 50,8 п. месяцем ранее. Под давлением были секторы люксовых производителей, базовых материалов, то есть акции, зависящие от китайского рынка. Ряд акций был под давлением после снижения рекомендаций инвестиционных структур. Теряли свои позиции бумаги швейцарского фармацевта Roche, французского банка Credit Agricole, акции продовольственных розничных сетей.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7464,22 п. (+0,15%),

DAX - 15813,66 п. (-0,07%),

CAC 40 - 7272,28 п. (-0,10%).

Слабость сферы услуг Китая и еврозоны угрожает устойчивости спроса на нефть

Нефть усилила снижение на фоне вышедшей европейской статистики. Снижение активности в сфере услуг Китая и еврозоны уже является серьёзным риском для устойчивости спроса. Плюс к этому завершается летний высокий сезон. В ближайшие пару месяцев НПЗ в Европе и Северной Америке будут проводить профилактические работы, что также снизить потребление сырья.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $88,35 (-0,73%),

Алюминий - $2189 (-0,52%),

Золото - $1953,3 (-0,48%),

Никель - $20970 (-0,24%).

Американский рынок может упасть на старте торгов после слабой статистики в Китае и еврозоне

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от почти нейтрального открытия в Dow Jones до потерь на уровне 0,5% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила выше 4,23%, что оказывает давление на технологичные акции.

Бумаги NextGen Healthcare повышались на 8% на новостях Bloomberg о том, что Thoma Bravo ведёт переговоры о покупке бизнеса. Негативная динамика китайского рынка привела к тому, что китайские акции с листингом в США также снижались. Акции Oracle прибавляли 1,5% на фоне повышения рекомендаций Barclays.