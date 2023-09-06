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ПСБ: Российский рынок акций был поддержан ростом котировок нефти

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи сегодня находится на уровне предыдущего дня при поддержке нефтяных цен. Котировки нефти марки Brent сегодня поднимались выше 90 долл./барр. Курс доллара по отношению к рублю продолжил расти и преодолел отметку 97,8 руб., прибавляя 1%.

Рост рублевой цены на нефть поспособствовал увеличению спроса на бумаги компаний нефтегазового сектора. Хуже рынка выглядели акции Газпрома, которые корректировались после вчерашнего подъема на новостях о передаче турецкой компании Botas дорожной карты по газовому хабу в Турции. Вероятно, участники рынка решили распродать позиции, используя для этого благоприятный новостной фон. В секторе металлургии хуже рынка выглядели акции ТМК из-за дивидендной отсечки. Во внутренних секторах отметим расписки ЕМС, которые позитивно отреагировали на новость о редомициляции с Кипра в России, однако к завершению торговой сессии растеряли рост.

Завтра индекс МосБиржи может находиться в диапазоне 3250-3300 пунктов благодаря поддержке нефтяных котировок. Поддержку индексу могут продолжить оказывать компании нефтегазового сектора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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