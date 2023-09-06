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ПСБ: Рост доходности коротких ОФЗ продолжится после сигналов ЦБ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Вчера в центре внимания был отчет ЦБ РФ, в котором аналитики регулятора указывают о необходимости удерживать ключевую ставку на высоком уровне продолжительное время. На этом фоне доходности коротких ОФЗ резко выросли на 32 б.п. – до 11,05% и 11,19% годовых по 1- и 2-летним ОФЗ. При этом доходность 10-летних бумаг снизилась на 9 б.п. – до 11,41% годовых – продолжительная жесткая ДКП должна снизить долгосрочные инфляционные риски.

Ожидаем, что по итогам заседания в следующую пятницу ЦБ подтвердит данные тезисы и кривая госбумаг может перейти к легкой инверсии за счет роста доходности годовых ОФЗ ближе к 12% годовых. При этом вопрос дальнейшего повышения ставки на фоне продолжающегося ослабления рубля и жесткой риторики регулятора остается открытым. На наш взгляд, регулятору необходимо применить комплекс мер для стабилизации ситуации помимо сохранения жесткой ДКП.

Сегодня ожидаем дальнейшего снижения котировок в коротких ОФЗ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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