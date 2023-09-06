Комментарии

ПСБ: Целевым для доллара на сегодня видим диапазон 96,7-97,7 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера темпы ослабления рубля на валютном рынке Московской биржи чуть усилились, сопровождаемые повышением торговой активности, незначительным в парах доллар-рубль и евро-рубль, ощутимым - в паре юань-рубль с поставкой "завтра", где обороты превысили 9 млрд юаней, впервые с 29 августа. Помимо небольшого превышения спроса над предложением валюты, обусловленного текущей спецификой валютной структуры торгового баланса, дополнительное давление на позиции рубля вчера оказало и заметное укрепление доллара на мировых валютных рынках, приведя к всплеску покупок валют в самом конце дня. За день курс доллара прибавил чуть более 1 рубля и вышел в зону 97,8-98,2 руб., закрепление выше которой технически открывает пространство для движения к пикам года.

В ходе утренних торгов доллар умеренно снижается, что выглядит естественной реакцией спекулятивных участников рынка на неплохое движение предыдущего дня, а также на сообщения о решении Банка России резко увеличить продажи валюты в период с 14 по 22 сентября, до 21,4 млрд руб. в день. Несмотря на локальный характер этой меры, ожидания расширения предложения валюты, достаточного, на наш взгляд, чтобы прервать тренд на "ползучее" ослабление рубля, будут способствовать курсу доллара вернуться в район 97 руб. Целевым диапазоном колебаний американской валюты в течение дня видится  96,7-97,7 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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