«Открытие»: Российский рынок снижался в первой половине дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня. Среди аутсайдеров остаются металлурги, которые игнорирую выгодную динамику рубля. Нефтяники торговались разнонаправленно. Российская валюта демонстрировала повышенную волатильность. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,5 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 3244,23 п. (-0,62%), а Индекс РТС - 1043,85 п. (-0,68%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Интер РАО», «ФосАгро», «Роснефть», «Московская Биржа», привилегированные «Транснефть». Самыми слабыми оказались НЛМК, «Северсталь», «РусАгро», TCS Group, «РусГидро».

Важных для рынка корпоративных новостей почти не было. Разве только можно говорить о ВОСА ОГК-2 10 октября, на котором будет обсуждаться вопрос дополнительного размещения акций в объёме 48,3 млрд штук. Корректируются бумаги «Ашинского металлозавода», которые в предыдущие дни активно повышались без повода.

Металлурги остаются под давлением из-за внешней ситуации, включая слабость экономики Китая. Кроме того, перспективы снижения привлекательности льготной ипотеки и высокая вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ могут негативно отразиться на спросе строителей на металл.

Для нефтяников ситуация остаётся вполне благоприятной, так как цены удерживаются на многомесячных максимумах. При этом динамика курса рубля пока не предполагает снижение рублёвых доходов.

Собственно говоря, основным событием для рынка стали новости от ЦБ РФ. Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей. То есть увеличение продаж произойдёт в период, хотя и не полностью его покроет, когда Минфин увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако само увеличение связано с погашением 16 сентября выпуска еврооблигаций РФ на $3 млрд. Оставшийся объём в рамках принятого решения будет реализовываться с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. Первоначально рубль отреагировал на новость движением в сторону 97,40 за доллар и 104,53 за евро. Однако реакция эта достаточно быстро прошла, так как само по себе действие ЦБ РФ не является мерой снижения волатильности курса.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 97,90 (+0,0%),

EUR/RUB – 105, 19 (+0,27%),

CNY/RUB – 13,382 (+0,02%).

Провал германских производственных заказов является ещё одним доказательством грядущей рецессии

Европейский Stoxx 600 снижается шестую сессию подряд. Серия негативной статистики по Китаю и еврозоны не смогла переубедить инвесторов, что ЕЦБ может взять паузу на сентябрьском заседании. Доходности по европейским облигациям вновь растут. По 10-летним германским бондам она доходила до 2,65%. На сей раз обеспокоенность вызывает динамика цен на нефть, которая может существенно сказаться на темпах роста цен. Член совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот заявил, что инвесторы ставящие против повышения ставки могут столкнуться с высокой вероятностью обратного события. Впрочем вероятность повышения ставки рынок всё же оценивает на уровне 33%, хотя накануне после публикации данных по деловой активности в сфере услуг эта вероятность снижалась до 25%. Акции испанской Telefonica прибавляли более 2% на новостях о том, что саудовская STC Group купила 9,9% доли компании за 2,1 млрд евро. Из статистики отметим то, что в Германии объём производственных заказов упал на 11,7% за июль при ожиданиях снижения на 4%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7393,78 п. (-0,59%),

DAX - 15684,77 п. (-0,55%),

CAC 40 - 7175,17 п. (-1,10%).

Иран пока далёк от реализации плана наращивания добычи

Нефть немного корректировалась на торгах в среду на общем негативном фоне финансовых рынков. Кроме того, после Дня труда в США, как правило, снижается спрос со стороны НПЗ на фоне профилактических работ.

Кроме прочего, отметим информацию Reuters, что добыча в Иране составляет на текущий момент 3,1 млн баррелей в сутки. Однако ещё в августе министерство энергетики страны заявляло о том, что ещё до конца месяца добыча достигнет 3,4 млн баррелей.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $89,49 (-0,61%),

Алюминий - $2205 (+0,59%),

Золото - $1950 (-0,08%),

Никель - $20705 (-1,71%).

Китай начинает вводить мягкие ограничения на американскую электронику

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,2% в NASDAQ до 0,3% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 4,25%. Отрицательное сальдо торгового баланса США выросло до $65,0 млрд в июле с $63,7 млрд в июне. До конца дня также выйдут индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор от S&P Global, а затем индекс ISM в сфере услуг США. Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. В 21:00 мск ФРС опубликует «Бежевую книгу», а закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Инвесторы в США также негативно реагируют на европейскую статистику. Кроме того, текущий рост цены нефти вновь вызывает обеспокоенность влиянием на инфляцию, хотя в очередной раз можем напомнить, что в текущих долларах нефть была существенно дороже в период с 2010 по 2014 годы и тогда инфляция была вполне рядовой. Акции Apple под давлением на новостях из Китая, где власти обратились к государственным служащим, чтобы те отказались от использования iPhone в работе.