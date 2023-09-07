Комментарии

ПСБ: Давление на котировки ОФЗ будет сохраняться

 Ждем рост спроса на замещающие облигации после погашения суверенного выпуска евробондов.

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В среду кривая ОФЗ поднялась на 13-50 б.п. в зависимости от срочности из-за роста ожиданий сохранения жесткой монетарной политики ЦБ продолжительное время после комментариев представителей Банка России.

Котировки ОФЗ реагируют на рост рисков дополнительного повышения ставки в сентябре до 13-13,5%. Пока дисбалансы на валютном рынке сохраняются, формируя повышенные инфляционные риски.

Объявленный вчера меры по временному увеличению продажи валюты ЦБ оказали краткосрочное действие на рубль и в целом будут компенсированы повышенным спросом на валюту после погашения суверенного выпуска еврооблигаций на $3 млрд в рублях 16 сентября. Отметим, что частично средства от погашения выпуска могут быть направлены в корпоративные замещающие облигации, что будет способствовать росту котировок в данном сегменте рынка.

Доходности ОФЗ продолжат двигаться вслед за рублем – сегодня ожидаем сохранения давления на котировки госбумаг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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