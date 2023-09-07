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ПСБ: Сегодня рубль может продолжить слабеть к доллару

Евгений Локтюхов, ПСБ

В среду курс доллара притормозил в росте, завершив торговый день у верхней границы диапазона 97,7-98,2 руб., выглядящего значимой зоной сопротивления, прохождение которой с технический точки зрения вновь открывает пространство для роста в направлении пиков года. Отмечу, что большую часть торгов доллар находился под небольшим давлением: новостным поводом выступило решение Банка России в период с 14 по 22 сентября резко увеличить продажи валюты (почти в 10 раз, с 2,3 до 21,4 млрд руб. в день). Это большие объемы: 21,4 млрд руб. - примерно 21% от среднедневного объема торгов юанем за последние дни. Хотя регулятор обосновал свое решение желанием сбалансировать возможный всплеск спроса на валюту после погашения еврооблигаций РФ 16 сентября объемом 3 млрд долл., само по себе оно показывает, что регулятора беспокоит подвижность курса рубля, повышая как риски по заседанию ЦБ 15 сентября  в части ужесточения ДКП, так и поддерживая ожидания введения дополнительных мер валютного контроля. Впрочем, в самом конце дня спекулятивная активность возросла, вернув доллар выше 98 руб.

Сегодня утром курс доллара опять умеренно подрастает, отражая склонность спекулятивных участников играть "против" рубля в условиях текущей ограниченности предложения валюты и некоторое ухудшение настроений на мировых рынках и укреплением доллара к мировым валютам. Склонны ожидать сегодня сохранения тренда на пока плавное ослабление рубля. Целевым диапазоном внутридневных колебаний американской валюты в четверг видим  97,9-98,8 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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