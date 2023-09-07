«Открытие»: Внешний фон вновь предлагает российским акциям снижаться

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешний фон вновь предлагает российским акциям снижаться

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Китай отчитался о своей внешней торговли: экспорт в августе упал на 8,8%, а импорт на 7,3%. Впрочем, товарооборот с РФ растёт чемпионскими темпами. Тем не менее, утром в четверг азиатские рынки преимущественно в минусе, нефть продолжает корректироваться, что предлагает российскому рынку продолжить движение вниз.

Коррекция на российском рынке продолжилась

Российский рынок вновь снизился. При этом картина торгов была частично похожа на предыдущий день. Отдельные бумаги нефтяников были среди лидеров, пока нефть не начала более ярко выраженную коррекцию. Металлурги, как и накануне, показали снижение, как на внешних, так и на внутренних факторов. Бумаги «Московской Биржи» подорожали, реагируя на продолжающийся рост брокерских счетов. В ЦБ РФ заявляют о перегреве рынка ипотеки, но также ждут роста прибыли банков. На рынке формируются устойчивые ожидания более высокой ставки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,766 млрд руб.

По итогам торгов 6 сентября Индекс МосБиржи - 3245,47 п. (-0,58%), а Индекс РТС - 1038,58 п. (-1,18%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ИнтерРАОао 4,5 3,73% Ростел –ао 78,3 1,99% ФосАгро ао 7 320 1,43% AGRO-гдр 1 324,6 1,07% МосБиржа 171,53 0,88%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

НЛМК ао 193,24 -3,02% СевСт-ао 1 368,8 -2,99% ММК 53,1 -2,54% РусГидро 1 -2,51% TCS-гдр 3 652 -2,38%

4 отраслевых индекса показали рост, а 6 закрыли день в минусе. Лидером стал сектор химии и нефтехимии, а вот аутсайдером сектор информационных технологий (-1,88%).

Сектор химии и нефтехимии вырос на 13,88%. Бумаги «Акрона» (AKRN) показали повышение более чем на 7%. Акции «ФосАгро» (PHOR) отметились среди лидеров индексных бумаг. Собственно, мы уже писали в обзорах о ситуации, которая складывается с европейским импортом российских удобрений. Германия в текущем году нарастила закупки более чем в 3 раза. Доля РФ на европейском рынке удобрений выросла до 19%. При этом собственное внутреннее производство, в т.ч. азотных удобрений, никоим образом не может покрыть потребности из-за потери поставок газа из РФ. Как итог, РФ наращивает поставки продукции более глубокой переработки.

Секторы металлов и добычи (-1,37%), а также строительных компаний (-1,10%) стали заложником, как внешней ситуации, связанной со слабой китайской статистикой, но и более весомого внутреннего фактора. В ЦБ РФ считают перегретым рынок ипотеки. В II квартале рост подобного кредитования составил 39% относительно предыдущего квартала до 1,8 трлн руб. Таким образом, повышение ставки ЦБ РФ, мнение Минфина о необходимости повышения первого взноса по льготной ипотеке до 20% работают против перспективы роста продаж сталеваров для строительных организаций.

Сектор нефти и газа снизился на 0,11%. В плюсе смогли удержаться бумаги «Роснефти» (ROSN) и «Татнефти» (TATN). В целом, ситуация для нефтяников складывается наиболее благоприятным образом на фоне многомесячных максимумов по ценам на нефть и выгодной динамике рубля. Плюс к этому компании получают неплохую топливную демпферную компенсацию.

Если же говорить о бумагах «Московской Биржи, (MOEX), то III квартал может стать рекордным по объёмам, но ежемесячно обновляется иной рекорд. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на московской Бирже увеличилось за август на 422 тыс. до 26,81 млн. Число брокерских счетов выросло за прошедший месяц на 1,06 млн до 45,9 млн. Сделки в августе совершали 3,4 млн инвесторов, что также является новым рекордом. Доля физических лиц на рынке акций повысилась до 82,7%, облигаций – 36,1%, на спот рынке валюты – 17,9%, а на срочном рынке -68,6%.

Рубль смог на непродолжительное время укрепиться в первой половине дня. Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей. То есть увеличение продаж произойдёт в период, хотя и не полностью его покроет, когда Минфин увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако само увеличение связано с погашением 16 сентября выпуска еврооблигаций РФ на $3 млрд. Оставшийся объём в рамках принятого решения будет реализовываться с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

Далее события дня по рублю стоит рассматривать в прогнозной плоскости. Во-первых, Минфин признал несостоявшимися аукционы ОФЗ из-за отсутствующего достаточного спроса. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,11% на неделе до 4 сентября. В годовом выражении темпы прироста цен ускорились до 5,19% по сравнению с 5,03% неделей ранее.