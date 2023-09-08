ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов

Облигации

Котировки госбумаг могут перейти к консолидации после сильных распродаж.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера понёс наибольшие внутридневные потери с 23 августа, оказавшись к окончанию вечерней сессии на отметке 3175 пунктов. Объёмы торгов заметно увеличились, составив 122 млрд руб., это третий по размеру результат в текущем году. Снижение происходило широким фронтом, абсолютно все сегменты оказались в ощутимом минусе. Каких-либо новостей, которые бы объяснили столь сильное падение, не поступало. Тем не менее, мы видим здесь два основных фактора, которые привели к падению рынка. Во-первых, это отсутствие идей в ключевых бумагах. Сильную динамику показали малоликвидные акции 2 и 3 эшелонов, в то время как «голубые фишки» выглядели безыдейно. Во-вторых, это рост уверенности рынка в том, что ЦБ может продолжить повышать ставку. На этом фоне растёт привлекательность рынка облигаций из-за падения их цен, а также снижается интерес к рынку акций, так как текущая дивидендная доходность бумаг (этот фактор тащил рынок в первой половине года) не соответствует рискам.

Если говорить про динамику отдельных сегментов, то аутсайдерами стали лидеры предыдущих дней, - сектор химпрома. Акции Акрона и ФосАгро полностью растеряли свой недавний рост. Большие потери понесли бумаги потребсектора. Они также неплохо прибавили в последние недели. Кроме этого, большинство компаний отсюда не платят дивиденды, в отличие от экспортёров, что снижает их привлекательность для инвесторов. Отметим проявленную устойчивость бумаг финансового сектора. Лучше рынка оказались акции МосБиржи, которая увеличит свои процентные доходы за счёт повышения ставки, а также бумаги Сбербанка и АФК Системы.

Отдельно выделим бумаги Соллерс, которые оказались в плюсе на фоне запуска производства малотоннажных грузовиков. На бумаги Соллерс у нас позитивный взгляд. Текущие отметки в целом выглядят оправданными на фоне активно развития бизнеса компании. Триггером для дальнейшего их роста может стать выступление генерального директора Соллерс на Восточном экономическом форуме 11 сентября.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов. Не исключаем попыток инвесторов начать покупать подешевевшие акции, но в целом у нас консервативный взгляд на рынок, так как техническая картина ухудшается. Более вероятно, что индекс сегодня продолжит снижаться. К окончанию вечерней сессии имеет смысл рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Зачастую, именно в понедельник российский рынок растёт.

Россиискии рынок облигации

В четверг продажи на рынке ОФЗ продолжились – кривая поднялась еще на 13-34 б.п., инверсия на участке 1-10 лет увеличилась до 25 б.п. (11,92% и 11,67% годовых соответственно). Основные причины снижения котировок госбумаг – ожидания повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября после жестких сигналов ЦБ, а также сохранение негативной динамики рубля. В частности, эффект укрепления рубля от резкого повышения ключевой ставки до 12% был полностью нивелирован, что продолжает способствовать дальнейшему нарастанию инфляционных рисков.

Следующая неделя перед заседанием будет «неделей тишины» без дополнительных комментариев Центробанка. В результате, рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях. Однако ключевым фактором для котировок госбумаг будет оставаться динамика национальной валюты, как основной проинфляционный фактор.



Корпоративные и экономические события

Рентабельность бизнеса Fix Price снижается



Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 года. Расписки реагировали на отчетность снижением и теряли более 3%.



Ключевые показатели:

• Выручка: 135,7 млрд руб., +3,0% г/г

• Скорректированная EBITDA: 24,1 млрд руб., -7,3% г/г

• Рентабельность по EBITDA: 17,8%, -2,0 п.п. г/г

• Чистая прибыль: 19,6 млрд руб., рост в 3,9 раза г/г



Наше мнение: темп роста выручки существенно замедлился по сравнению с I полугодием 2022 г., тогда прирост был +24,2% г/г. Во многом это обусловлено высокой базой прошлого года, когда население увеличило закупки на фоне ускорения инфляции и в ожидании дефицита товара.

По сопоставимым магазинам в II квартале 2023 г. год к году сократился трафик (-9,6%) и продажи (-7,9%), а рост среднего чека чисто символический (+1,8%).

Показатель выручки поддержало то, что Fix Price продолжает открывать новые магазины. По итогам I полугодия 2023 г. количество чистых открытий составило 376: в I квартале – 185, в II квартале – 191. Рентабельность скорр. EBITDA в I полугодии ожидаемо снизилась из-за увеличения коммерческих, общих и административных расходов: +18,4% г/г, до 29,1 млрд руб. А значимый рост чистой прибыли носит «бумажный» характер. В прошлом году компания создавала резерв по налогу на прибыль, что привело к расходам в 11 млрд руб. В этом году резерв распустили, а компания зафиксировала прибыль в 3 млрд руб.

Динамика показателей замедлилась и по сравнению с I кварталом 2023 г. Это связано с нестабильной макроэкономической средой и снижением потребительских трат ввиду ухудшения потребительских настроений.

В условиях ослабления рубля рентабельность компании в II полугодии может продолжить снижаться из-за роста стоимости импорта. Рост процентных ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой может привести к сберегательной модели поведения населения, что также продолжит замедлять динамику спроса и темпы роста бизнеса компании.

В моменте бумаги Fix Price не выглядят интересными для приобретения из-за ожиданий продолжения ослабления финансовых показателей.



Соллерс запустил производство LCV Argo на заводе в Ульяновске



Производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу стартовало на заводе "Соллерс Карго" (входит в ПАО "Соллерс"), передал корреспондент "Интерфакса".



Наше мнение: Соллерс расширяет возможности на площадке УАЗа, делая ставку на глубокую локализацию. Ожидается, что в следующем году она достигнет уровня не менее 60%, будут локализованы дизельный двигатель и коробка передач. Мы считаем, что Соллерс выигрывает, налаживая производство малотоннажных грузовиков сейчас на фоне роста объемов коммерческих перевозок на небольшие дистанции. По плану в течение 3 лет компания выйдет на производство объемом 10 тыс. грузовиков такой модели. Акции Соллерс за неделю выросли более, чем на 20%, и мы полагаем, что у них еще есть потенциал для роста на фоне восстановления автомобильного рынка и уверенной стратегии развития компании с фокусом на импортозамещение. В понедельник, 11 сентября, генеральный директор Соллерс выступает на ВЭФ. Ждем, что будут озвучены новые планы компании, которые могут вернуть ее акции к росту и, возможно, способствовать выходу вверх за «круглый» уровень в 1300 руб.



НЛМК продал подразделение, которое занималось сортовым прокатом



Группа продала сортовое подразделение, находившиеся на Урале и в Калужской области.



Наше мнение: на этой новости акции компании начали расти. Прежде всего стоит понимать, что это было низкомаржинальное подразделение. Кроме этого, инвесторы ждут, что полученные средства могут быть направлены на дивиденды. В этом плане мы более консервативны. НЛМК пока так и не представил финансовую отчётность, в отличие от ММК и Северстали, что говорит о нежелании компании раскрывать своё финансовое положение. На этом фоне считаем, что вероятность объявления дивидендов на данный момент достаточно низкая.