ПСБ: Начало недели пройдет под знаком уверенного укрепления рубля

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам пятничных торгов рубль смог укрепиться к ключевым валютам: курс доллара завершил неделю на уровне 97,78 руб., откатившись от важной зоны сопротивления 97,8-98,2 руб. Поддержку в последний день недели оказали всплески предложения валюты днем и в конце дня, отражая активность экспортеров, сумевших заметно улучшить техническую картину по рублю в основных валютных парах на Московской бирже.

Мы рассчитываем на развитие фазы укрепления рубля на этой неделе. Способствовать этому будут, по нашему мнению, во-первых, сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти (Brent удерживается выше 90 долл./барр., на максимумах с ноября прошлого года, причем смотрится достаточно уверенно, готовая идти выше ввиду устойчивости спроса на топливо в развитых странах и ограниченности предложения), позволяющее рассчитывать на дальнейшую активизацию продаж со стороны экспортеров. И, во-вторых, - опасения ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября и и расширения интервенций на рынке с четверга, а также перспектива введения дополнительных мер валютного контроля, которые способны охладить спекулятивный спрос на валюту.

Доллар пытается уйти ниже отметки 97 руб.: дополнительной новостной поддержкой рублю сегодня выступают заявления помощника президента РФ М. Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток предложения валюты.

Ждем, что американская валюта останется под ощутимым давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 руб., в котором он находился в конце августа, уже сегодня-завтра. Сценарий ухода бакса в район 90 руб. к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке.