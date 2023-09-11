ПСБ: В пятницу индекс МосБиржи продолжил снижаться, опустившись к концу вечерней сессии ниже отметки 3150 пунктов

После рекордного значения в четверг, объёмы торгов резко сократились, составив почти 79 млрд руб. по итогам дня. Большинство бумаг оказалось в минусе по итогам дня. Аутсайдером стал сегмент горной добычи и металлургии. Здесь продолжили откатываться «префы» Мечела. Считаем, что они должны остановить своё падения вблизи текущих уровней. Вновь довольно сильно просели акции металлургов.

На текущий момент сильнее остальных от своих годовых пиков окатились бумаги НЛМК (-13%). В то же время акции ММК и Северстали снизились на 6,9% и 8,9% соответственно. Ощутимые потери понесли бумаги ИТ компаний. За исключением расписок Ozon, все остальные акции упали сильнее чем рынок. В нефтегазовом секторе снизились практически все бумаги. Против рынка двигались акции Транснефти, которые вернулись к росту после трёх дней коррекции. Заметно лучше показали себя бумаги из потребсектора. Здесь были как явные аутсайдеры, например, акции Черкизово, Сегежи и Fix Price, так и бумаги, которые неплохо прибавили по итогам дня: КАМАЗ, Соллерс, INARCTICA и Русагро.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. Не исключаем, что рынок может попробовать подрасти после четырёх сессий падения. К тому же индекс в текущем году растёт именно в понедельник. Однако отметим, что текущее укрепление рубля может изменить ситуацию, из-за чего рынок может продолжить снижаться. Считаем, что спросом должны пользоваться отдельные акции: акции Сбербанка, МосБиржи и Транснефти.