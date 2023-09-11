ПСБ: Котировки ОФЗ будут пытаться скорректироваться вверх после сильного снижения на прошлой неделе

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Рынок ОФЗ на завершившейся торговой недели пережил заметное снижение котировок – кривая поднялась на 32-147 б.п., инверсия на участке 1-10 лет составила 29 б.п. (12,09% и 11,80% годовых соответственно).

Основные причины снижения котировок госбумаг – ожидания повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября после жестких сигналов ЦБ, а также сохранение негативной динамики рубля. В частности, эффект укрепления рубля от резкого повышения ключевой ставки до 12% был полностью нивелирован, что продолжает способствует нарастанию инфляционных рисков.

Текущая неделя перед заседанием будет «неделей тишины» без дополнительных комментариев Центробанка. Рубль в пятницу и сегодня с утра демонстрирует признаки стабилизации, что, в свою очередь, приостановит продажи ОФЗ. Также сегодня с утра помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 г. может оказаться ниже прогнозных 2% ВВП, в 2024 г. возможен и профицит. Это позитивный сигнал для госбумаг в части ограничений предложения нового долга.

На этом фоне ожидаем, что сегодня котировки ОФЗ будут пытаться скорректироваться вверх после сильного снижения на прошлой неделе.