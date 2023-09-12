ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться сегодня в диапазоне 3060-3125 пунктов

Считаем, что в ближайшие дни индекс нащупает локальный минимум, где приостановит своё снижение.

Облигации Сегодня ожидаем продолжения восстановления котировок госбумаг.



В фокусе

Рубль окрепнет перед заседанием Банка России 15 сентября



По итогам прошлой недели курс рубля удержался под важной зоной сопротивления 97,8–98,2 руб. за доллар. Развитие фазы укрепления рубля происходит на этой неделе, и доллар вернулся в диапазон 93–96 руб., в котором он находился в конце августа.



Что оказывает поддержку рублю?



• Выручка экспортеров. Этому способствуют комфортные ценовые уровни на рынке нефти. Марка Brent уверенно удерживается выше 90 долл./барр., на максимумах с ноября прошлого года, и готова идти выше ввиду ограниченности предложения и устойчивости спроса на топливо в развитых странах.



• Фиксация прибыли по валюте спекулятивным капиталом. Рассчитывать на это позволяют заметное улучшение технической картины по рублю, опасения ужесточения ДКП ЦБ РФ по итогам заседания 15 сентября, а также ожидания расширения регулятором валютных интервенций с четверга.



Мы сохраняем прогноз по курсу рубля на конец III квартала – 92,5 руб. за доллар. При этом сценарий ухода американской валюты в район 90 руб. к концу месяца вновь выглядит реализуемым в случае, если регулятор и власти пойдут на системные меры поддержки позиций рубля.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи продолжил корректироваться, вплотную приблизившись к отметке 3100 пунктов. Российский рынок снижается уже пятую сессию подряд, столь длительный откат был лишь в конце декабря 2022 года. Объёмы торгов немного выросли, составив по итогам дня 81,6 млрд руб. Большинство бумаг снизилось, но и было достаточно тех, кто смог подрасти, несмотря на преобладание коррекционных настроений. Ощутимые потери вновь понесли акции ИТ компаний. Лидером падения стали расписки VK после новостей о том, что торги ими будут временно приостановлены из-за редомициляции компании. Вероятно, инвесторы не хотят замораживать свои средства в акциях на неопределённое время, так как даты возобновления торгов нет. Яркий пример, это бумаги Полиметалла. Менеджмент сообщал, что торги на Московской Бирже должны возобновиться до конца августа. Однако этого не произошло до сих пор. Гораздо хуже рынка также были акции ЦИАН, Ozon и Яндекса. Вновь под выраженным давлением был сектор горной добычи и металлургии. В аутсайдерах оказались бумаги угледобытчиков, а также ТМК, Селигдара, Северстали и АЛРОСА. В то же время смогли подрасти акции Полюса на фоне новостей о том, что компания планирует начать добычу золота на месторождении Чульбаткан до 2030 года. На наш взгляд, реакция рынка была излишней, это безусловно хорошее событие, но слишком отдалённое. Среди акций нефтегазового сектора отметим сильное падение бумаг ЛУКОЙЛа после того, как они не смогли удержаться на уровне поддержки, - отметка 6550 руб. Довольно сильно просели также акции Сургутнефтегаза и Роснефти. Бумаги Транснефти, напротив, порадовали инвесторов, завершив торги на максимальном значении с 16 июня. Инвесторы ждут решения СД в предстоящую пятницу где может быть принято решение произвести сплит акций. Подросли здесь также бумаги Башнефти и Газпром нефти. В финансовом секторе выделим бумаги Сбербанка, которые двигались против рынка после публикации финансовых результатов за август. Считаем, что при сохранении текущих темпов роста финансовых показателей, итоговый дивиденд за 2023 год должен составить порядка 32 руб./акцию.

По нашим оценкам, индекс МосБиржи будет двигаться сегодня в диапазоне 3060-3125 пунктов. В целом, мы ожидаем, что российский рынок в ближайшие дни найдёт локальный минимум, где будет ожидать решения ЦБ по ставке в пятницу, а также наблюдать за ситуацией на валютном рынке. Многие ключевые бумаги экспортёров уже понесли ощутимые потери, что было вызвано преимущественно укреплением рубля, но при этом, например, акции нефтегазового сектора игнорируют высокие цены на нефть.

Россиискии рынок облигации

На коррекционном укреплении рубля котировки ОФЗ также отошли от своих локальных минимумов после волны распродаж прошлой недели – кривая госбумаг снизилась на 4-9 б.п., инверсия на участке 1-10 лет практически не изменилась и составила 30 б.п. (12,05% и 11,75% годовых соответственно).

Не исключаем, что сегодня тренд на валютном рынке будет продолжен, в результате чего ожидания инвесторов относительно решения ЦБ на пятничном заседании будут смещаться от повышения ставки к ее удержанию на уровне 12% (наш базовый прогноз). Дополнительно рынок несколько успокоило заявление помощника президента РФ Максима Орешкина относительно ожидаемого дефицита бюджета РФ в 2023 г. ниже прогнозных 2% ВВП.

На сегодняшних торгах ожидаем дальнейшего восстановления котировок госбумаг – кривая может снизиться еще на 5-7 б.п.



Корпоративные и экономические события



Сбербанк бьет рекорды по месячной прибыли



Сбербанк представил отчетность по РПБУ за первые 8 месяцев 2023 г.



Прибыль:

• За 8 месяцев – 999 млрд руб. (+21% относительно 8 мес. 2021 г.),

• За август – 141 млрд руб. Побит июньский рекорд (139 млрд руб.), когда была продана европейская «дочка».



Рост кредитных портфелей:

• Физлица: +3,8% м/м против +2,8% в июле. Темпы роста ожидаемо ускорились после повышения ключевой ставки – клиенты стремились закрыть одобренные сделки.

• Юрлица: +1,4% после всплеска в июле (+2,7%) (без учета валютной переоценки). Темпы роста вернулись к средним значениям.



Чистый процентный доход: +40% г/г за счет роста бизнеса и низкой базой прошлого года.

Чистый комиссионный доход: +20% г/г за счет комиссий за эквайринг и РКО ФЛ.



Показатель COR (степень риска) остался на уровне 1,4%.



Наше мнение: ослабление рубля также вносит дополнительный вклад в рост прибыли банков. При стабилизации национальной валюты месячная прибыль Сбербанка, по нашим оценкам, может составить ~120 млрд руб. и ~1,4–1,5 трлн руб. за 2023 год.

Сохраняем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 месяцев на уровне 320 руб. Потенциал 25% текущей цены 257 руб.; ожидаемая дивидендная доходность ~12,5%. Рекомендация – «покупать».



Группа М.Видео-Эльдорадо в июле-августе нарастила оборот на 40% г/г



Группа М.Видео-Эльдорадо в июле-августе 2023 года нарастила оборот (GMV) на 40% год к году, сообщила в интервью "Интерфаксу" финансовый директор ритейлера Анна Гарманова. Абсолютные показатели компания не раскрыла. В сентябре в настоящий момент также демонстрируется сопоставимая динамика, однако итоги будут подведены уже по завершении месяца. Кроме того, ритейлер показывает позитивную динамику к докризисному 2021 году. Так, в июле 2023 года GMV увеличился более чем на 6% к июлю 2021 года, в то время как в августе этот показатель вырос более чем на 8% к 2021 году.



Наше мнение: фактор высокой базы прошлого года постепенно сходит на нет, поэтому с точки зрения финансов результаты 3 квартала могут быть неплохими. Это же касается и долговой нагрузки: компания ожидает на конец 2023 года снижения соотношения чистого долга к EBITDA на уровне ниже 4х. Взлет долговой нагрузки на конец июня 2023 г. был разовым на фоне потребности в заемных средствах для финансирования поставок по параллельному импорту. Очевидно, что компания работает над эффективностью своей бизнес-модели, благодаря чему маржинальность бизнеса постепенно растёт. Менеджмент М.Видео ожидает, что в обозримом будущем маржинальность по EBITDA окончательно вернётся в диапазон 4–5%. Вероятно, компания планирует достичь этого с помощью открытия компактных магазинов, в которых будет представлен полноценный ассортимент товаров.

В любом случае, в следующем году ритейлер может представить обновленную стратегию развития.

Что касается дивидендов, то текущие метрики не позволяют вернуться к их выплатам, что отчасти сдерживает интерес инвесторов к бумагам. Считаем, что сейчас рынок достаточно справедливо их оценивает.



Группа Аэрофлот увеличила пассажиропоток в августе на 7,5%



Группа Аэрофлот увеличила пассажиропоток в августе 2023 года на 7,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 5,2 млн человек, сообщил перевозчик. На внутренних линиях перевезено 4,3 млн пассажиров (-2,1% г/г), на международных - 934 тыс. (+95%). Общий пассажирооборот группы увеличился на 12,5%, до 13,7 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 1,1 процентного пункта (п.п.), до 91,7%. За 8 месяцев пассажиропоток группы вырос на 16,2%, до 31,2 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек.



Наше мнение: динамика пассажиропотока усилилась по сравнению с июлем, когда рост составил 5,0% г/г. На наш взгляд, результаты ожидаемые и нейтральные для акций Аэрофлота. Пассажиропоток компании растет за счет эффекта низкой базы прошлого года в международных перевозках и благодаря развитию новых направлений. Полученные результаты несколько улучшают финансовый профиль компании, при этом растут риски увеличения затрат на обслуживание парка в условиях слабого рубля. Сейчас лучше воздержаться от покупок бумаг Аэрофлота.



18 сентября - последний торговый день для депозитарных расписок VK



Московская биржа сообщила, что 18 сентября с учетом Т+1 станет последним торговым днем для депозитарных расписок компании VK.



Наше мнение: расписки отреагировали на эту новость снижением более, чем на 8%. Мосбиржа с сегодняшнего дня ограничивает коды расчетов по этим бумагам, а с 21 сентября торги будут приостановлены. Это происходит в рамках редомициляции VK в российскую юрисдикцию. По завершении процесса расписки будут конвертированы в акции (1 к 1), и торги возобновятся. Пока нет информации, через сколько это может произойти.