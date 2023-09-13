«Открытие»: Одним из главных факторов для рынка остаётся рубль и ожидания по поводу действий ЦБ РФ

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня. Резкое укрепление рубля в рамках утренней сессии было прервано прогнозами глав крупнейших банков по ставке. Глава ВТБ улучшил прогноз ожидаемой прибыли в текущем году, а руководитель Сбербанка обещает сохранить щедрые дивидендные выплаты. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,4 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3131,43 п. (+0,29%), а индекс РТС - 1043,77 п. (+1,01%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, GlobalTrans, привилегированные «Транснефть», «Русгидро», VK. Падающих индексных бумаг не было.

Глава ВТБ (VTBR) Андрей Костин заявил о том, что прибыль финансовой компании в текущем году может составить 430 млрд руб. «Мы планируем, что у нас по итогам года прибыль превысит 400 миллиардов рублей, порядка, наверное, около 430 где-то уровень, надеемся, что так. За семь месяцев у нас прибыль была 326 миллиардов», - приводит его слова агентство «РИА Новости». В целом, это совпадает с нашими ожиданиями, так как динамика прибыли за 7 месяцев этому совершенно не противоречит.

Глава другой финансовой организации — Сбербанка (SBER) Герман Греф заверил в том, что дивидендная политика будет оставаться щедрой. Сбер намерен выплачивать не менее 50% прибыли своим акционерам. Исходя из этого, дивидендная база за 8 месяцев уже составляет 499,550 млрд руб. То есть вполне можно допустить, что дивиденды за 2023 год превысят выплаты за предыдущий год.

Глава «НОВАТЭК» (NVTK) Леонид Михельсон предполагает, что компания сможет нарастить выручку и прибыль на 25% в текущем году. При этом за основу расчёта стоит брать показатели удачного 2021 года. Учитывая более слабый рубль, «НОВАТЭК» повысит дивидендные выплаты.

Одним из главных факторов для рынка остаётся рубль и ожидания по поводу действий ЦБ РФ. Ещё утром складывалась ситуация, что индекс МосБиржи может продолжить снижение. Доллар слабел до 92,445, а юань до 12,652. Однако динамика кардинально поменялась после того, как главы ВТБ и Сбербанка озвучили свои прогнозы, которые сводятся к тому, что ЦБ РФ не будет повышать ставку на ближайшем заседании. Во всяком случае, курс рубля уже не слабеет и регулятор не будет заострять на этом внимание. Глава государства также отметил, что резких шагов по поводу курса делаться не будет. Естественно, что ожидания на рынке немедленно поменялись и дневное укрепление россиянина уже не столь резкое. Также можно говорить относительно более высоких ставок, что при сохранении прежней денежной политики они не будут угрожать рынку отсечением значительной части ликвидности. Впрочем, сам ЦБ постоянно заявляет о том, что валютные курсы не входят в его обязанность, а основной задачей является обеспечение ценовой стабильности. Однако именно в сфере ценовой стабильности сегодня слишком много вопросов.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 94,47 (-0,64%),

EUR/RUB – 101,38 (-1,08%),

CNY/RUB – 12,925 (-0,72%).

Европейская статистика почти неуклонно портится

Европейские индексы преимущественно снижались. Инвесторы ждут данные по потребительской инфляции в США, которая может вновь ускориться. Акции германского производителя бизнес ПО SAP теряли около 2%. Американский конкурент Oracle неожиданно выдал прогноз по выручке хуже ожиданий Wall Street, так как ухудшение деловой активности приводит к сокращению расходов бизнеса на программное обеспечение и облачные услуги. Акции Airbus теряли около 1%. Накануне поставщик авиадвигателей Pratt & Whitney заявил о некоторых проблемах в производственных процессах. Британский фунт стерлингов слабел после публикации данных по рынку труда. Безработица в Великобритании повысилась до 4,3% в июле с 4,2% в июне. Индекс текущих экономических условий в Германии упал в сентябре до -79,4 п. с -71,3 п. в августе, Индекс экономических настроений немного поднялся, до -11,4 п. с -12,3 п. в августе, но ожидалось падение до -15,0 п.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7529,35 п. (+0,43%),

DAX - 15749,49 п. (-0,33%),

CAC 40 - 7268,59 п. (-0,13%).

ОПЕК ждёт нефтяной дефицит в IV квартале 3 млн баррелей в сутки

ОПЕК в своём ежемесячном обзоре рынка нефти сохранила оценку прироста спроса на нефть в текущем году на уровне 2,44 млн баррелей ежесуточного потребления. Прогноз на 2024 год также оставлен без изменения на уровне 2,25 млн баррелей. При этом прогноз не меняется уже третий месяц подряд. Однако были немного изменены общие оценки спроса за 2022 год, что автоматически увеличило оценку спроса в 2023 году до 102,06 млн баррелей в сутки соответственно. Как минимум, организация не уменьшает свои ожидания в свете текущей статистики по Европе и Китаю. Однако наиболее впечатляющим является то, что в ОПЕК ожидают дефицита предложения нефти в IV квартале на уровне 3 млн баррелей в сутки. На этом фоне котировки несколько ускорили рост. Плюс к этому опрос Reuters указывает на то, что запасы в США могли вновь снизиться.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $91,46 (+0,90%),

Алюминий - $2199,5 (-0,20%),

Золото - $1934,9 (-0,61%),

Никель - $20115 (-1,81%).

Oracle сигнализирует об ухудшении деловой активности

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от почти нейтрального открытия Dow Jones до снижения NASDAQ в пределах 0,25%. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств США стремилась упасть до 4,28%.

Акции Oracle теряли около 10%. Компания отчиталась о снижении продаж облачных услуг и ждёт слабой выручки в текущем квартале из-за ухудшения экономических условий. На вторник также приходится презентация новой продукции Apple, включая 15-ый iPhone, а также объявление цены первичного размещения ARM.