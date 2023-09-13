ПСБ: Российский рынок акций растет вслед за котировками нефти

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи сегодня перешел к росту и прибавлял 0,9%, поднявшись отметке 3150 пунктов. Поддержку оказал нефтяной рынок, где котировки Brent росли на 1,7% и достигли отметки 92 долл./барр. При этом, снижение пары доллар-рубль приостановилась, курс иностранной валюты ближе к завершению торговой сессии вернулся к уровням предыдущего дня – в район 95 руб.

Спросом пользовались акции компаний нефтегазового сектора на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти. Сильнее рынка росли акции Новатэка на фоне сообщений начале пусконаладочных работ на первой линии завода Арктик СПГ-2 на этой неделе. Продолжили восхождение акции Транснефти на ожиданиях о дроблении акций.

В финансовом секторе росли акции Сбербанка, который подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. Бумаги ВТБ показали положительную динамику на фоне ожиданий банка о достижении чистой прибыли в размере 420 млрд руб. по итогам 2023 года.

В потребительском секторе отметим продолжение роста акций М.Видео, которые продолжили отыгрывать прогноз компании о снижении показателя чистого долга к EBITDA компании ниже 4х на конец текущего года.

Завтра индекс МосБиржи может находиться в диапазоне 3100-3200 пунктов при поддержке нефтегазового сектора в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти.