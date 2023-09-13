ПСБ: Высокая волатильность на валютном рынке сегодня может сохраниться

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера второй день подряд сохранялась повышенная волатильность на валютном рынка, причем торговая активность ощутимо выросла в ключевых валютных парах, наиболее выраженно - в паре доллар-рубль в поставкой "завтра" (оборот превысил 1,6 млрд долл., выйдя на пиковые уровни 15 августа, когда экстренно была поднята ключевая ставка). Однако тенденция к восстановлению позиций рубля заметно ослабла: практически все утренние потери доллар, падавший ниже 92,5 руб., к концу торговой сессии отыграл, завершив день у красивой отметки 94,94 руб. Схожую динамику показал и курс юаня, закончивший торги вторника символическим снижением, у отметки 12,99 руб. Отскок ключевых валют к рублю мы связываем с активизацией спекулятивных покупок на фоне ослабления опасений по итогам пятничного заседания Банком России после того, как главы ВТБ и Сбербанка заявили, что не ждут повышения регулятором ключевой ставки.

Утром курс доллара не показывает значимой динамики, торгуясь чуть ниже 95 руб., юань пытается подрасти и вернуться выше 13 руб.

Так как четкого консенсуса в отношении дальнейших действий властей на рынке и нет, текущие позиции по ключевым валютным парам не выглядят устойчивыми: ждем сохранения волатильности, риски укрепления рубля в ближайшие дни по-прежнему преобладают.

Курс доллара, по нашему мнению, останется сегодня в диапазоне 93-96 руб. По-прежнему склонны ждать ухода американской валюты, скорее, к его нижней границе ввиду завтрашнего увеличения валютных интервенции со стороны ЦБ и сохранения интриги по заседанию регулятора и ужесточению валютного регулирования, несущих риски снижения доллара в направлении 90 руб. в дальнейшем.