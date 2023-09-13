ПСБ: Индекс МосБиржи прервал пятидневное снижение, завершив торги на внутридневных максимумах

После самого затяжного отката с конца 2022 года, российский рынок вчера показал неплохой рост. В то же время объёмы торгов немного снизились, составив по итогам дня 77,4 млрд руб. Восстановление шло широким фронтом, практически все бумаги завершили торги в плюсе. Среди ключевых бумаг особенно выделялись акции ЛУКОЙЛа, прибавив за день более 4%. Несмотря на попытки рубля продолжить укрепление, в лидерах роста также оказались «префы» Сургутнефтегаза. Абсолютным лидером здесь стали акции Транснефти, которые протестировали отметку 150 тыс. руб./акцию, это максимум с середины февраля 2022 года. Бумаги Газпрома отстали от рынка, подорожав вчера на 1,7%. Вернулись выше отметки 260 руб. акции Сбербанка, подскочили на 4% расписки TCS Group. Несмотря на вернувшийся оптимизм, сектор горной добычи и металлургии выглядел неуверенно.

Большинство бумаг здесь оказались хуже рынка. Исключением стали акции Мечела, НЛМК и Северстали. Неплохо показал себя транспортный сектор, кроме бумаг НМТП, которые немного снизились, все остальные акции здесь показали хороший рост. Уверенно чувствовали себя и акции компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Прежде всего отметим бумаги ИТ компаний, которые прежде были аутсайдерами на фоне снижения всего рынка, а вчера оказались в списке лидеров, что показывает их высокую чувствительность к изменениям настроений инвесторов. Большинство бумаг в потребсекторе смогли обогнать индекс МосБиржи, в их число вошли акции Магнита, М.Видео, X5, Fix Price, НоваБев Групп и Черкизово. Из потерявших в цене отметим акции Соллерс, которые в предыдущие дни двигались против рынка, а также бумаги Акрона.