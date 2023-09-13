ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи протестирует отметку 3200 пунктов

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи протестирует отметку 3200 пунктов, но, вероятно, не сможет закрепиться выше неё. Пока рано говорить о вступлении рынка в новую фазу роста.

Облигации Потенциал для восстановления котировок ОФЗ сохраняется.



В фокусе

Цены на нефть на максимумах с ноября 2022 г.



Цены на нефть Brent уверенно растут и вышли выше 92 долл./барр. впервые с ноября 2022 г. На общий позитивный сантимент (следствие решения Саудовской Аравии и России о сокращении поставок до конца этого года) повлияли и свежие отчеты от Минэнерго и ОПЕК. Отраслевые ведомства ждут сокращения запасов в 4 кв. 2023 г., низкие запасы соответственно обусловят и более высокие цены на сырье в 2024 г. Сегодня в фокусе отчет МЭА, который скорее всего не будет сильно выбиваться из консенсуса. Вслед за Brent активно растет и цена на российскую Urals, которая поднялась выше 76 долл./барр. В сочетании с достаточно слабым рублем это окажет поддержку финрезультатам российских компаний нефтегазового сектора во 2П этого года, компенсируя сокращение поставок зарубеж. Нам нравятся бумаги Роснефти, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи прервал пятидневное снижение, завершив торги на внутридневных максимумах. После самого затяжного отката с конца 2022 года, российский рынок вчера показал неплохой рост. В то же время объёмы торгов немного снизились, составив по итогам дня 77,4 млрд руб. Восстановление шло широким фронтом, практически все бумаги завершили торги в плюсе. Среди ключевых бумаг особенно выделялись акции ЛУКОЙЛа, прибавив за день более 4%. Несмотря на попытки рубля продолжить укрепление, в лидерах роста также оказались «префы» Сургутнефтегаза. Абсолютным лидером здесь стали акции Транснефти, которые протестировали отметку 150 тыс. руб./акцию, это максимум с середины февраля 2022 года. Бумаги Газпрома отстали от рынка, подорожав вчера на 1,7%. Вернулись выше отметки 260 руб. акции Сбербанка, подскочили на 4% расписки TCS Group. Несмотря на вернувшийся оптимизм, сектор горной добычи и металлургии выглядел неуверенно. Большинство бумаг здесь оказались хуже рынка. Исключением стали акции Мечела, НЛМК и Северстали. Неплохо показал себя транспортный сектор, кроме бумаг НМТП, которые немного снизились, все остальные акции здесь показали хороший рост. Уверенно чувствовали себя и акции компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Прежде всего отметим бумаги ИТ компаний, которые прежде были аутсайдерами на фоне снижения всего рынка, а вчера оказались в списке лидеров, что показывает их высокую чувствительность к изменениям настроений инвесторов. Большинство бумаг в потребсекторе смогли обогнать индекс МосБиржи, в их число вошли акции Магнита, М.Видео, X5, Fix Price, НоваБев Групп и Черкизово. Из потерявших в цене отметим акции Соллерс, которые в предыдущие дни двигались против рынка, а также бумаги Акрона.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи протестирует отметку 3200 пунктов. На это намекает закрытие вчерашних торгов на дневных максимумах, что сигнализирует о продолжении роста. Однако, пока рано говорить о вступлении рынка в новую фазу роста, вероятно, индекс в ближайшее время перейдёт к консолидации. На этом фоне считаем, что индекс пока не сможет полноценно закрепиться выше уровня 3200 пт. и в ближайшие дни вновь окажется ниже этой отметки.

Россиискии рынок облигации

Коррекционное восстановление котировок ОФЗ во вторник усилилось – кривая снизилась на 6-34 б.п. Наибольшее снижение наблюдалось в коротком конце кривой; инверсия на участке 1-10 лет сократилась с 30 до 11 б.п. (11,8% и 11,69% годовых соответственно). На фоне стабилизации курса рубля ожидания инвесторов продолжили смещаться от повышения ставки в сторону ее сохранения, что сместило кривую госбумаг вниз.

Сегодня Минфин РФ проведет только один аукцион по размещению флоатера ОФЗ 29024. Ранее глава ВТБ заявил, что банк готов вложить 0,5-1,0 трлн руб. в ОФЗ с плавающей ставкой. В результате, сегодня можно ожидать высокий спрос на аукционе. Для классических госбумаг это также позитивно, т.к. частично снимает навес первичного предложения со стороны Минфина.

Сегодня рынок ОФЗ, скорее всего, останется вблизи достигнутых уровней. Завтра ЦБ начинает повышенные продажи валюты – дальнейшее укрепление рубля накануне заседания позволит продолжить тренд на восстановление котировок ОФЗ во второй половине недели.



Корпоративные и экономические события

НОВАТЭК перенес принятие инвестрешения по Обскому СПГ на I пол. 2024, по Мурманскому СПГ ОИР ожидается в 2024



НОВАТЭК планирует в 2024 году принять инвестрешение по проекту "Мурманский СПГ", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. Кроме того, он озвучил новые сроки принятия окончательного инвестрешения по проекту "Обский СПГ". Так, в июне Михельсон говорил: "Не вижу оснований переносить сроки рассмотрения проекта "Обский СПГ", как и говорили, в этом году будем принимать решение". Во вторник он заявил: "Я рассчитываю в следующем году принять инвестрешение по Мурманску (...) и по "Обскому СПГ", я думаю, мы в первом полугодии (2024 года - ИФ) примем". Таким образом, "НОВАТЭК" планирует к 2030 году производить 65-66 млн тонн СПГ.



Наше мнение: НОВАТЭК в целом успешно реализует свои проекты, а перенос сроков по Обскому СПГ обусловлен тем, что изначально там планировалось использовать западные технологии, но теперь проект будет реализоваться по технологии Арктический каскад, которая уже успешно применяется на Ямал СПГ. Мурманский СПГ станет третьим мощным проектом компании, а с учетом Обского СПГ совокупно НОВАТЭК будет производить 65-66 млн т СПГ к 2030 г. Мы считаем акции НОВАТЭКа привлекательными на долгосрок: компания достаточно успешно импортозамещается, имеет стабильный сбыт, при таких масштабах это все еще компания роста, которая даже платит дивиденды. Наш целевой ориентир - 1890 руб./акцию.



Чистая прибыль ВТБ, по предварительным данным, в августе составила 26 млрд руб.



Вчера глава ВТБ А. Костин в кулуарах ВЭФ-2023 сообщил, что чистая прибыль ВТБ, по предварительным данным, в августе составила 26 млрд руб., а в целом по году ожидается на уровне 420 млрд руб. А. Костин также подтвердил, что дивиденды по итогам этого года выплачиваться не будут ввиду необходимости пополнения капитала, причем в ближайшие 5 лет банк планирует направлять "по крайней мере половину" чистой прибыли на эти цели.



Наше мнение: повышение прогноза ВТБ по чистой прибыли выглядит вполне естественным: предыдущий ориентир в размере 400 млрд руб. представлялся излишне консервативным и не вполне соответствовал благоприятной экономической конъюнктуре этого года и хорошим темпам роста доходов банка. Не содержит сюрприза и намерение ВТБ не платить дивиденды по итогам года (судя по обтекаемости формулировок А. Костина, с 2024 года дивиденды руководство допускает). Так что сильного влияния заявления А. Костина на котировки акций ВТБ, на наш взгляд, ожидать не стоит.

Добавим, что наш прогноз по чистой прибыли ВТБ на этот год несколько более оптимистичен - мы по-прежнему склонны ждать, что она достигнет 430-450 млрд руб. И по-прежнему оцениваем бумаги ВТБ как среднесрочно привлекательные.



Акционеры Инарктики утвердили дивиденды за I полугодие в размере 16 руб./акцию



Акционеры Инарктики утвердили дивиденды за I полугодие в размере 16 руб./акцию, общая сумма - 1,4 млрд руб.



Наше мнение: решение было ожидаемым, поэтому это событие нейтральное для акций Инарктики. Последний день торгов с дивидендами - 21 сентября с учетом режима Т+1. Дивидендная доходность формируется на уровне 1,6% при текущих котировках.