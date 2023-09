«Открытие»: Внешние рынки будут ждать данные по инфляции в США

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешние рынки будут ждать данные по инфляции в США

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, нефть дорожает, а просадка азиатских рынков незначительная. Внешние рынки будут ждать данные по инфляции в США, которая могла ускориться в августе на фоне роста цен на нефть. Для российского рынка более важным является сам факт дорожающей нефти. Однако более значимым остаётся фактор рубля. Накануне главы крупнейших банков предположили, что у ЦБ РФ нет оснований для повышения ставки, но всё же курс национальной валюты не является главным обязательством регулятора. Инфляция в РФ ускоряется и это остаётся основной головной болью для ЦБ РФ.

Российский рынок заметно подрос во вторник. Резкое укрепление рубля в утренние часы почти сошло на нет, а заявления главных банкиров успокоили тревожные ожидания относительно возможного повышения ставки ЦБ РФ. Главы ВТБ, Сбербанка и «НОВАТЭКа» отметились оптимистичными заявлениями по прибыли и дивидендам. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 63,830 млрд руб.

По итогам торгов 12 сентября индекс МосБиржи - 3165,92 п. (+1,39%), а индекс РТС - 1049,65 п. (+1,56%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

OZON-адр 2 765 6,06% GLTR-гдр 704,15 5,09% Транснф ап 149 350 4,44% TCS-гдр 3 600 4,26% ЛУКОЙЛ 6 718,5 4,07%

Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали рост. Наиболее сильным он был в секторе электроэнергетики (+3,17%).

Финансовый сектор поднялся на 2,02%. Акции крупнейших банков были среди лидеров. Глава Сбербанка (SBER) (+2,0%) Герман Греф подтвердил приверженность организации выплачивать щедрые дивиденды, как минимум, из расчёта 50% от прибыли. Напомним, что прибыль за 8 месяцев составила 999,1 млрд руб, что предполагает дивидендную базу на уровне 499,550 млрд руб. Глава ВТБ (VTBR) (+2,3%) Андрей Костин намекнул на то, что прибыль по итогам года может всё же составить более 400 млрд руб, или около 430 млрд руб. По итогам семи месяцев прибыль уже составляет 326 млрд руб.

Сектор нефти и газа повысился на 1,55%. ОПЕК сохраняет прогноз прироста спроса на нефть в текущем и следующем году. Более того, общая оценка за 2022 год была повышена на 50 тыс. баррелей. Соответственно, фактический спрос в прогнозе был повышен. На этом фоне акции нефтяников заметно дорожали. Плюс к этому глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил о том, что в текущем году прибыль и выручка могут увеличиться на 25% относительно 2021 года. Соответственно, возрастёт и дивидендная база. Подорожали привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_P). Совет директоров компании рассмотрит вопрос дробления акций 15 сентября. В случае принятия решения по дроблению на 100 это сделает бумагу доступной для обладателей небольших счетов.

Свою лепту в оптимизм рынка внёс президент страны, который заверил в том, что пересмотра налогов не планируется.

Однако главным фактором для рынка оставался рубль. В утренние часы доллар слабел до 92,445, а юань до 12,652. Однако утренний рывок неожиданно натолкнулся на заявления глав ВТБ и Сбербанка о том, что ЦБ РФ, скорее всего, не будет повышать ставку. Плюс к этому Герман Греф считает, что ставка на уровне 12% это не очень долгая история. То есть тревожные ожидания рынка по росту ставки и доходностей облигаций неожиданно сменились на надежды быстрой смены вектора денежной политики. Впрочем, напомним, что в ЦБ РФ регулярно подчеркивают, что вопрос ставки это не вопрос курса, а контроля над инфляцией, которая к 4 сентября ускорилась до 5,19%. День оказался весьма активным для валютной торговли. Объём сделок в паре USD/RUB составил 155,138 млрд руб, а в паре CNY/RUB 149,862 млрд руб.

По итогам торгов:

USD/RUB – 94,94 (-0,15%),

EUR/RUB – 101,96 (-0,52%),

CNY/RUB – 12,988 (-0,24%).

Инвесторы разочаровались в достижении предела роста цен на продукцию Apple

Американский рынок показал снижение. Основную роль в этом сыграли технологичные акции. Достаточно сказать, что бумаги Apple (AAPL) упали на 1,7%, а Oracle (ORCL) на 13,5%. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств упала на 2 Б.П. до 4,268%. Apple провела презентацию своих новых устройств, которые не впечатлили рынок. Разочарование было не столь связано с техническими вопросами, сколь с вопросами ценообразования. Новый iPhone 15 будет продаваться по цене $799, а iPhone+ по цене $899, версия Pro за $999, а Max за $1199. Многие ожидали более сильного повышения цен. Для рынка это означает достижение предела возможности повышать выручку за счёт роста цен на продукцию.

Также разочарование сформировалось за счёт бумаг Oracle. Компания отчиталась хуже ожиданий, а главные проблемы были в облачных услугах. Как минимум, это проигрыш конкурентам в том же секторе, но не так давно о проблемах роста в облачном сегменте заявляла Microsoft. Также Oracle ссылается на ухудшение экономических условий, что не позволит получить выручку в текущем квартале на уровне ожиданий рынка. WestRock (WRK) и Smurfit Kappa начали переговоры о слиянии, дабы создать крупнейшего в мире производителя упаковки.

Динамика по секторам: Technology -1,75%, Communication Services -1,06%, Consumer Discretionary -0,9%, Consumer Staples -0,71%, Industrials -0,37%, Materials -0,24%, Health -0,17%, Real Estate -0,03%, Utilities +0,13%, Financials +0,85%, Energy +2,31%.

По итогам торгов:

DJIA - 34645,99 п. (-0,05%),

S&P 500 - 4461,90 п. (-0,57%),

NASDAQ Composite - 13773,61 п. (-1,04%).

Отсутствие новостей по стимулам негативно сказывается на китайских акциях

Азиатские рынки преимущественно демонстрировали слабость. Отсутствие новостей о новых мерах стимулирования сдерживали китайские индексы. При этом все рынки ждут данные по инфляции в США, которая может вновь ускориться на фоне повышения цены нефти. В Шанхае снижались секторы информационных технологий, полупроводниковой промышленности и новой энергетики.

Японские индексы пытались расти в начале дня, но затем скатились на негативную территорию. При этом иена ослабла до 147,4 за доллар по сравнению с 146,7 сутки назад. Впрочем, продолжают расти акции финансового сектора на ожиданиях перемен в политике отрицательных ставок Банка Японии. Акции Mitsubishi UFJ Financial повышались почти на 3%, Sumitomo Mitsui Financial на 0,8%, а Mizuho Financial на 1,3%. Бумаги Toyota Motor поднимались на 1,2%, реагируя на более слабую иену.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32763,76 п. (-0,04%),

Hang Seng - 18016,10 п. (-0,05%),

Shanghai Composite - 3113,20 п. (-0,76%).

Прогнозы дефицита оказались сильнее американской статистики запасов нефти и нефтепродуктов

Нефть не только удержалась выше $90 за баррель Brent, но и смогла подняться выше $92. Накануне ОПЕК выпустила свой ежемесячный обзор глобального рынка, в котором оставила без изменений прогноз роста спроса. Более того, абсолютные цифры были повышены за счёт пересмотра спроса в 2022 году на 50 тыс. баррелей. Однако главным провокатором роста цен стало то, что нефтяной альянс ждёт дефицит предложения в IV квартале на уровне 3 млн баррелей, что может стать причиной наиболее сильного сокращения запасов за многие годы.

Отчёт API не смог помешать оптимизму рынка. Согласно данным отраслевого института, на неделе до 8 сентября американские коммерческие запасы нефти +1,174 млн баррелей, бензина +4,21 млн баррелей, дистиллятов +2,59 млн баррелей. Ожидалось, согласно опросу Reuters, снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

По состоянию на 8:40 мск: