ПСБ: Индекс МосБиржи в начале сегодняшних торгов попытался продолжить восходящую динамику

Индекс МосБиржи в начале сегодняшних торгов попытался продолжить восходящую динамику, однако импульс довольно быстро иссяк, из-за чего российский рынок перешёл к снижению. После вчерашнего отскока, коррекционные настроение вернулись на рынок акций. Отличие в том, что сегодня было больше бумаг, которые двигались против рынка. Если говорить про «фишки», то большинство из них оказалось в минусе. В аутсайдерах оказались акции ЛУКОЙЛа, Сбербанка и Газпрома.

Из прочих бумаг отметим сильное падение акций VK, которые продолжают отыгрывать сообщение МосБиржи о том, что 18 сентября станет последним торговым днём для бумаг, после чего торги будут остановлены на неопределённое время в связи с редомициляцией головной компании. Вероятно, сказывается и то, то все непокрытые позиции буду закрыты принудительно. Инвесторы могут заранее начать избавляться от «плечей» в бумагах, что и вызывает столь сильный откат. В целом, долгосрочные ожидания относительно бизнеса VK у нас положительные.

Продолжают корректироваться акции Соллерс после бурного роста в предыдущие дни. Считаем, что такая динамика сохранится до конца недели.

Лидером падения стали бумаги ОВК после одобрения акционерами SPO на 12,5 млрд акций. Пока неизвестно по какой цене будут реализованы бумаги, но после этого допэмиссии количество акций в обращении увеличится почти в 110 раз.

Ожидаем, что индекс МосБиржи завтра будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов. Вероятно, снижение завтра продолжится, хотя динамика будет не такой сильной, как сегодня. Маловероятно, что настроения на рынке как-то изменятся до момента решения Банка России по ставке.