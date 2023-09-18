ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу ростом, поднявшись к окончанию вечерней сессии выше отметки 3150 пунктов

Восстановление российского рынка происходило на сниженных объёмах торгов, которые составили 60,9 млрд руб. Главным событие стало решение Банка России по ставке. По итогам заседание регулятор поднял её до 13%. Риторика регулятора оказалась, в целом, нейтральной, что и способствовало резкому росту индекса МосБиржи. Все сегменты показали положительную динамику по итогам дня. Ожидаемо сильно, на фоне возвращения покупателей, показали себя акции ИТ компаний, которые наиболее чувствительны к изменению настроений на рынке. Отметить здесь можем скромную динамику расписок VK. Сегодня последний день торгов бумагами, после чего торги будут приостановлены на некоторое время из-за редомициляции головной компании.

Сильный рост также показали бумаги из потребсектора и сегмента электроэнергетики. В числе лидеров оказались акции МосБиржи, на данный момент они торгуются на уровнях осени 2021 года, вблизи отметки 177 руб. Спрос на бумаги компании вернулся после повышения ставки ЦБ РФ, инвесторы ожидают увеличения процентных доходов. Из менее ликвидных бумаг наибольший рост продемонстрировали акции ОВК, подорожав за день почти на 24%. Мы по-прежнему смотрим на них достаточно осторожно, отскок в пятницу связан исключительно с сильной перепроданностью акций компании. Из аутсайдеров отметим бумаги АЛРОСА, которые были под давлением из-за новостей о том, что в ближайшие несколько недель страны G7 планируют ввести новые ограничения на поставки российских алмазов.

Ожидаем сегодня увидеть продолжение восстановления рынка акций. По нашим оценкам, индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 3140-3200 пунктов. В текущих условия отдаём предпочтение акциям нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть. Кроме этого, в числе лидеров сегодня могут оказаться бумаги ИТ компаний благодаря улучшению рыночного сантимента.