ПСБ: Российский рынок акций снижается

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи начал неделю со снижения и терял 0,7%, достигнув отметки 3130 п. Спрос на акции падает в условиях роста процентных ставок, что делает рисковые активы менее привлекательными. Наряду с этим, попытки рубля перейти к укреплению сдерживает интерес к экспортным секторам из-за ожиданий сокращения рублевой выручки. Пара доллар-рубль теряла 0,4% и упала ниже отметки 96,5 руб.

Нефтегазовый сектор выглядел лучше рынка благодаря благоприятной конъюнктуре на рынке нефти, где котировки Brent прибавляли 0,5% и поднялись к отметке 94,7 долл./барр. Против рынка росли цены акций Транснефти, СД которой одобрил дробление акций в 100 раз. Таким образом, более малый лот может позволить увеличить спрос на акции компании.

В финансовом секторе снижались акции банков, поскольку из-за возможного повышения ключевой ставки может проявиться отрицательный эффект на их финансовый результат.

В секторе металлургии продавали бумаги сталелитейных компаний на фоне укрепления рубля.

Во внутренних секторах отметим падение расписок О'Кей, который сообщил о чистом убытке по итогам 1 полугодия 2023 года в размере 3 млрд руб.

Снижение интереса к акциям в условиях более высоких процентных ставок может продолжиться. Завтра индекс МосБиржи может продолжить корректироваться и протестировать отметку 3100 пунктов.