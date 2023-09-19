«Открытие»: Ожидания решения ФРС будут тревожить рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Ожидания решения ФРС будут тревожить рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки торгуются в минусе на ожиданиях сюрпризов от ФРС. Дорожающая нефть начала тревожить возможностью нового витка инфляции в развитых экономиках. Впрочем, для РФ дорожающая нефть это позитив. Поэтому, если российский рынок и продолжит снижение, то оно будет медленным. Рубль в утренние часы, как уже стало почти традицией, немного отступает.

Российский рынок завершил снижением торги понедельника. Нефть способствовала росту, но этого не хватило на фоне укрепления рубля. Плюс к этому санкционный вопрос вновь вышел на первый план актуальности. «Черкизово» отчиталась о росте прибыли в I полугодии, совет директоров «Транснефти» рекомендовал дробление акций. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 56,641 млрд руб.

По итогам торгов 18 сентября индекс МосБиржи - 3135,18 п. (-0,55%), а индекс РТС - 1024,52 п. (-0,45%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

VK-гдр 666,8 3,35% Транснф ап 150 300 2% Татнфт 3ао 625 1,66% Татнфт 3ап 604,2 1,31% Ростел -ао 74,97 0,27%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

FIXP-гдр 396,8 -2,29% АЛРОСА ао 75,4 -2,08% Россети 0,12 -2,01% РусГидро 0,9 -1,77% ММК 51,28 -1,71%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Наибольшее снижение было в секторах электроэнергетики (-1,46%), химии и нефтехимии (-1,41%), а также информационных технологиях (-1,68%).

Акции «Транснефти» (TRNF_P) завершили торги в плюсе. Совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дробление акций на 100. После дробления акции станут доступными владельцам небольших счетов, что, предположительно приведёт к росту капитализации на 10%-15%.

Общая выручка группы O'Key (OKEY) выросла в I полугодии на 1,7% до 99,5 млрд руб. Валовая прибыль также выросла скромно на 1,6% до 22,7 млрд руб. Меж тем валовая рентабельность осталась на уровне 22,8%. EBITDA упала на 5,4% до 7,1 млрд руб. Однако при этих показателях был зафиксирован чистый убыток в объёме 3 млрд руб.

Группа «Черкизово» (GCHE) отчиталась о росте прибыли по МСФО в I полугодии на 11% до 7,7 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли осталась на уровне 7,5%. Увеличение прибыли обеспечено за счёт роста объёмов реализации и повышения средних цен реализации. Естественно, что выручка увеличилась на 15% до 103,4 млрд руб. Однако капзатраты выросли на 48%, а общий долг увеличился с 98,3 млрд руб до 118,7 млрд руб.

Бумаги «Алроса» (ALRS) потеряли более 1,5%. Издание Le Soir пишет, что Бельгия намерена представить проект санкций против российских алмазов на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября. Предполагается, что поставки российских алмазов могут быть полностью запрещены в Европе и G7 странах уже в 2024 году. Также начала появляться информация о новом пакете европейских санкций, который может быть принят уже в октябре.

VK (VKCO) оказалась среди лидеров дня. 18 августа был последний день перед временной паузой в торгах бумагами в связи с редомициляцией. Вероятно, что на рынке всё же рассчитывают, когда завершится процесс, то интерес к бумаге возрастёт.

Рубль начинал день слабо, но всё же к закрытию смог показать некоторые достижения. Этому способствовала дорожающая нефть. Российская марка Urals уже стоит более $79 за баррель. Объёмы также остаются высокими. В паре USD/RUB наторговали на 122,692 млрд руб, а в паре CNY/RUB на 156,016 млрд руб. Высокая доходность облигаций будет частично перетягивать на себя рублёвый капитал от инвестиций в валюту.

По итогам торгов:

USD/RUB – 96,545 (-0,27%),

EUR/RUB – 103,05 (+0,12%),

CNY/RUB – 13,205 (-0,35%).

Основные американские индексы завершили торги незначительным ростом. На рынке проявляется неуверенность в связи с тем, что текущий рост цены на нефть может вновь спровоцировать ускорение инфляции. Плюс предстоящие переговоры по бюджету грозят очередным кризисом финансирования администрации. Долг США достиг $33 трлн, прибавив $1 трлн всего за 3 месяца. Ожидается, что уже в четверг дискуссии на эту тему начнутся в палате представителей Конгресса США.

Индекс строительного рынка NAHB в сентябре упал до значения 45,0 п. с 50,0 п. в предыдущем месяце и ожиданиях сохранения без изменений. С июля индекс потерял уже 11% на фоне продолжающегося роста ипотечных ставок выше 7%. Доходности облигаций также удерживаются на высоком уровне. По 10-летним бумагам доходность незначительно снизилась на 0,3 Б.П. до 4,319%.

Позитивную динамику показали акции Apple (AAPL) на фоне заметок аналитиков о том, что продажи нового iPhone 15 идут лучше ожиданий. Рынок принял новую модель достаточно благосклонно. Под давлением остаются акции автомобилестроителей, поскольку забастовка профсоюзов отрасли продолжается. Под давлением также были бумаги Tesla (TSLA) на фоне аналитики Goldman Sachs, в которой говориться о возможных финансовых потерях из-за практики предоставления скидок покупателям. Администрация Калифорнии решила засудить крупнейшие энергетические компании Exxon (XOM), Chevron (CVX), Shell и др. за пренебрежение опасностью ископаемого топлива. Disney (DIS) ведёт переговоры о продаже своего бизнеса потокового видео в Индии. Micron (MU) получила повышение рекомендаций в Deutsche Bank, поскольку аналитики организации отмечают более быстрое восстановление цен на чипы памяти, чем предполагалось ранее. Также отметим преимущественно негативную ситуацию в акциях производителей вакцин. Глава Pfizer (PFE) полагает, что вакцинация от COVID-19 коснётся лишь 24% населения США.

Динамика по секторам: Energy +0,68%, Technology +0,47%, Financials +0,31%, Communication Services +0,27%, Industrials +0,11%, Consumer Staples +0,08%, Utilities -0,05%, Health -0,18%, Materials -0,43%, Real Estate -0,81%, Consumer Discretionary -1,01%.

По итогам торгов:

DJIA - 34624,30 п. (+0,02%),

S&P 500 - 4453,53 п. (+0,07%),

NASDAQ Composite - 13710,24 п. (+0,01%).

Азиатские рынки преимущественно снижались. Китайские акции продолжают чувствовать себя неуверенно. Инвесторы, включая нерезидентов, которые продавали бумаги во вторник, скептически относятся к принятым мерам стимулирования, хотя в августе статистика КНР уже не столь удручает. Наибольшие потери в Шанхае были в бумагах туризма, новой энергетики, компьютерной индустрии и производителях алкоголя. В понедельник состоялась встреча Народного Банка, регулятора валютного рынка и представителей крупных зарубежных банков для обсуждения необходимых шагов повышения привлекательности китайского финансового рынка. В Гонконге акции застройщика Sunac China Holdings повышались более чем на 4% после того, как кредиторы одобрили план реструктуризации по внешним займам компании на $9 млрд.

Японский рынок торговался в минусе. Местные инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС. Под давлением акции полупроводникового сектора: Tokyo Electron теряли около 5,0%, а Advantest Corp. Около 4,0%. Акции инвестора в технологичные истории SoftBank Group Corp. Теряли около 3,4% на фоне того, что бумаги ARM ушли в минус во второй день их торговли после IPO. Сектор автомобилестроения повышался на фоне забастовок на предприятиях американских производителей: Toyota Motor прибавляли 1,5%, а Honda Motor 2,8%. Однако наиболее сильный рост состоялся в секторе морских перевозок - +3,5%.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 33175,33 п. (-1,07%),

Hang Seng - 17890,63 п. (-0,22%),

Shanghai Composite - 3120,72 п. (-0,17%).

Саудовская Аравия выступает за лёгкое регулирование нефтяного рынка

Нефть дорожала и продолжала попытки выйти на значения выше $95 за баррель Brent. Накануне министр нефти и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд высказался в поддержку действий ОПЕК+ и подчеркнул необходимость лёгкого регулирования рынка для поддержания стабильности цен. Собственно говоря, Саудовская Аравия регулярно защищает идею стабильности рынка, так как это позволяет планировать инвестиции. Меж тем Saudi Aramco снизила свои ожидания по спросу на 2030 год до 110 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 8:40 мск: