ПСБ: Российский рынок акций продолжил снижаться

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи продолжил снижаться и терял 1,9%, достигнув отметки 3075 п. Спрос на акции падает на фоне геополитических рисков, а также в условиях роста процентных ставок. Укрепление рубля также сдерживает интерес к экспортным секторам из-за ожиданий сокращения рублевой выручки. Пара доллар-рубль теряла 0,3% и падала к отметке 96,2 руб. Снижались все сектора.

В ИТ секторе хуже рынка были расписки Noventiq, которые сегодня торгуются последний день на МосБирже.

В потребительском секторе акционеры НоваБев Групп утвердили дивиденды за 1 полугодие в размере 320 руб./акция. События ожидаемое и нейтральное для акций компании, которые снижались темпом сопоставимым с индексом МосБиржи.

В секторе металлургии были возобновлены торги акциями Полиметалла, цены на которые росли в начале торговой сессии, но по итогам дня упали более сильным темпом относительно рынка.

Завтра индекс МосБиржи может остаться ниже отметки 3100 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть акции компаний нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть марки Brent, которые находятся выше отметки 95 долл./барр.