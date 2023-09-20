ПСБ: Сегодня консолидационные настроения на валютном рынке могут сохраниться

Сегодня консолидационные настроения на валютном рынке могут сохраниться - Евгений Локтюхов

Вчера курс доллара символически подрос и завершил день у отметки 96.8 руб., третий день подряд не показывая заметной динамики. Консолидация американской валюты происходит при некотором снижении объемов торгов, отражающем восстановление баланса спроса и предложения валюты, вызванное, на наш взгляд, ослаблением активности спекулятивных участников перед экспирацией фьючерсов на Московской Бирже и ввиду заметно подорожавшей нефти, постепенно формирующей ожидания стабилизации ситуации на валютном рынке.

Сегодня утром доллар находится под умеренным давлением, торгуется в районе 96,5 руб. Сильных движений на валютном рынке, несмотря на попытки нефтяных котировок откатиться "под" отметку 94 долл./барр., в течение дня не ожидаем. Целевым диапазоном по курсу доллара на сегодня видим 96-97,5 руб., по юаню - 13,15-13,3 руб.