ПСБ: Индекс МосБиржи в первой половине дня обновил минимум с 28 июля, достигнув отметки 3013 пунктов

Однако инвесторы выкупили просадку, в результате чего индекс оказался в плюсе по итогам дня. Движение бумаг было разнонаправленным, спрос на акции был точечным. Почти 2% прибавили бумаги ЛУКОЙЛа на фоне относительно стабильной ситуации на валютном рынке и высоких цен на нефть. Инвесторы ожидают щедрых дивидендов от компании. Прибавили также акции Газпром нефти, которые подорожали после заявления главы компании о том, что она, скорее всего, Газпром нефть выплатит дивиденды по итогам 2023 года.

В плюсе завершили день также бумаги Сбербанка, несмотря на то, что в течение дня они опускались ниже отметки 250 руб. Более 2% прибавили акции АФК Системы, однако каких-либо новостей не появлялось, которые бы смогли объяснить этот рост. Вероятно, причина в том, что бумаги компании уже достаточно сильно откатились от своих пиков. Отчётливо прослеживался спрос на акции сталелитейщиков, лидером вновь оказались бумаги НЛМК. Допускаем, что инвесторы покупают акции компании в ожидании публикации финансовой отчётности, так как именно НЛМК пока не поделилась своими результатами. Подскочили акции Соллерс. Ранее они были в аутсайдерах, поэтому вполне ожидаемо, что инвесторы стали скупать сильно подешевевшие бумаги.

Из значимых новостей отметим сообщение АЛРОСА о том, что она приостанавливает отгрузки продукции на два месяца по запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Компания ожидает, что это приведёт к росту спроса в начале 2024 года. После этих новостей акции компании обновили минимум с 10 июля.