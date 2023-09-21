ПСБ: После экспирации деривативов рубль может укрепиться

После экспирации деривативов рубль может укрепиться - Евгений Локтюхов

Вчера рубль умеренно окреп к ключевым валютам: курс доллара и юаня отступили к нижним границам торговых диапазонов последних дней, завершив среду у уровней 96,15 и 13,16 руб. соответственно. Приобретения рубля были обусловлены активизацией продаж валюты и фьючерсов на валюту в самом конце рабочего дня, вызванных заявлениями заместителя главы Минфина А. Моисеева об обсуждении и скором запуске мер валютного контроля. Перечень их представлен не был, но А. Моисеев, что направлены они будут на ограничение вывода капитала через дружественные юрисдикции. Ожидания шагов властей, способных уже обозримой перспективе оказать непосредственную поддержку российской валюте, на мой взгляд, вчера способствовали более сильной просадке декабрьского фьючерса на доллар, сегодня становящегося активным (напомним, сегодня экспирация сентябрьского фьючерса).

Хотя утром доллар и юань слабо подрастают, но это, скорее, связано с "узким" рынком в первые часы торгов и предстоящей экспирацией валютных деривативов на Московской Бирже. Рассчитываем, что словесные интервенции окажут конъюнктурную поддержку рублю, который после экспирации продолжит тяготеть к укреплению. Целевым диапазоном по доллару на сегодня видим диапазон 95-96,5 руб., надеемся, увидеть "американца" по итогам дня у его нижней границы.