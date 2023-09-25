ПСБ: Индекс МосБиржи продолжил снижаться, показав самое сильное падение за неделю с мая текущего года

Всю неделю рынок выглядел достаточно слабо, покупатели вернулись лишь в пятницу, благодаря чему индекс всё же смог остаться выше отметки 3000 пунктов.

В течение дня индекс проваливался ниже круглой отметки 3000 пт., но всё же нашёл силы и вернулся обратно. Лучшую динамику показали акции транспортного сектора, которые до этого были в аутсайдерах. Примечательно, что бумаги Совкомфлота демонстрируют устойчивость в последнее время. Три предыдущих дня они при любых просадках восстанавливались до 105 руб., что отражается высокий спрос на бумаги компании. Неплохо прибавил также сектор финансов. Отметим Акции МосБиржи, которые довольно неплохо прибавили благодаря появившимся новостям о том, что 27 сентября компания представит обновлённую дивидендную политику. Сильно прибавили бумаги сталелитейщиков и Магнита.

Мы считаем, что сегодняшний рост не стоит расценивать, как прекращение коррекции индекса МосБиржи. Сейчас наблюдается явное отсутствие идей для покупок, плюс сохраняется возможность укрепления рубля, ввиду чего мы видим риски дальнейшего снижения рынка. Текущий отскок лучше использовать для сокращения позицией и пока стоит воздерживаться от открытия длинных позиций. Видим риски ухода индекса МосБиржи ниже отметки 3000 пунктов на следующей неделе.