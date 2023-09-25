«Открытие»: Новости и статистика из Китая будут оказывать влияние на рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Новости и статистика из Китая будут оказывать влияние на рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть дорожает на фоне ограничений поставок бензина и дизельного топлива из РФ. Однако в Азии рынки торгуются разнонаправленно. В Китае продолжаются проблемы с China Evergrande, которая может столкнуться с проблемами реструктурирования долга из-за невозможности размещать новые облигации. На этом фоне у российского рынка нет чётких сигналов на движение. Отскок конца прошлой недели может продолжиться, но всё же больше оснований для консолидации.

Итоги предыдущей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи упал с 3152,53 п. до 3049,07 п., а индекс РТС с 1029,15 п. до 999,99 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0664 до $1,0645. USD/RUB снизилась с 96,81 до 96,25, а EUR/RUB с 102,93 до 102,60. Нефть Brent снизилась с $93,93 до $93,27 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1949,70 до $1939,60 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 880,27 до 877,39 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4450,32 п. до 4320,06 п.

Проблемы China Evergrande не отпускают китайский рынок

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. В Китае вновь напоминают о себе проблемы China Evergrande. Закредитованный застройщик сообщил, что не в состоянии размещать новые облигации, что может стать препятствием для реструктуризации уже существующего долга. Акции China Evergrande в Гонконге теряли до 25%. Под давлением были секторы застройщиков, как в Гонконге, так и в Шанхае. Также потери около 2% наблюдались в секторе брокерских компаний. Вывод средств нерезидентов продолжается и, как пишет Goldman Sachs, нерезиденты пока придерживаются негативного взгляда на китайские акции. Кроме того, в пятницу начинаются длительные праздники по случаю образования КНР. Соответственно, инвесторы проявляют повышенную тревожность перед длительным периодом отсутствия торгов.

Японский рынок торговался в плюсе. Иена ослабла до 148,3 за доллар, что помогало акциям экспортёров. Бумаги Advantest Corp. Повышались на 4,2%, а Tokyo Electron на 2,1%, Sony на 1,4%. Акции фармацевта Daiichi Sankyo. Прибавляли более 7%. Компания разрабатывает новый препарат против рака груди совместно с AstraZeneca, которая в конце прошлой недели отчиталась об успешном клиническом испытании. В банковских бумагах и судоходных компаниях, напротив, наблюдалась коррекция после роста на прошлой неделе.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32713,56 п. (+0,96%),

Hang Seng - 17844,72 п. (-1,18%),

Shanghai Composite - 3120,33 п. (-0,39%).

Страхи дефицита продолжают толкать котировки нефти вверх

Нефть начала новую неделю ростом. На прошлой неделе РФ ограничила экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка. Для трейдеров это стало неожиданностью и привело к расширению структуры бэквордации в нефтяных фьючерсах. Мало того, что ОПЕК+ ограничивает производство, а некоторые члены дополнительно сокращают поставки, так ещё и снижение топливных продаж из России добавляет рынку дефицитности.

Буровая активность в США снизилась. Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых упало на 8 штук до 507 единиц. Это минимальное количество с февраля прошлого года.

По состоянию на 8:40 мск: