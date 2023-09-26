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ПСБ: Сегодня доллар наконец-то сможет закрепиться "под" отметкой 96 рублей

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам понедельника курс доллара практически не изменился, преимущественно проведя день в достаточно узком диапазоне 96-96.2 руб.и потеряв к закрытию лишь две копейки. Торговая активность заметно  снизилась: объем торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра" опустился к 825 млн долл., минимуму за три недели.  Участники рынка осмысливали вчерашние заявления министра экономического развития М. Решетникова.

Хотя предложения министра  для борьбы с волатильностью рубля разработать аналог "китайской модели" валютного рынка, когда между внутренним и внешним рынком есть "мембрана", но в то же время нет "двух курсов", выглядят необычно, в целом рынок получил очередные подтверждения того, что власти активно обсуждают дополнительные меры валютного контроля. Которые, скорее, как раз будут фокусироваться на ограничениях по выводу капитала из страны, а не на ужесточении требований по продаже экспортной выручки. Ожидания таких мер, на мой взгляд, будут способствовать ослаблению спекулятивного спроса на валюту. И в совокупности с видами на оживление активности экспортеров ввиду приближающегося дня налоговых выплат (28 сентября) позволяют более позитивно смотреть на ближайшие перспективы рубля.

Сегодня утром рубль сдержанно укрепляется к ключевым валютам. Ждем, что по итогам дня курс доллара наконец-то сможет закрепиться "под" отметкой 96 руб.

По-прежнему рассчитываем увидеть доллар к концу недели на более низких уровнях. Наш целевой ориентир на конец сентября прежний - 92.5 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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