«Открытие»: Негативный внешний фон формирует настроение участников торгов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в понедельник. Индекс МосБиржи уходил к отметке 3001,92 п., как мы и предполагали в утреннем обзоре. Негативный внешний фон формирует настроение участников торгов. Индексы Азии и Европы в минусе, нефть и металлы также дешевеют. Над рынками витают страхи рецессии и высоких ставок. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,7 млрд руб, что для последнего времени весьма низкая активность.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3019,66 п. (-0,84%), а индекс РТС - 988,02 п. (-0,91%).

Лидерами среди индексных бумаг были НЛМК, «Московская Биржа», «Группа Позитив», МТС и «НОВАТЭК». Самыми слабыми оказались Polymetal, «Россети», «РусАл», «Магнит» и привилегированные «Транснефть».

Снижаются бумаги Polymetal (POLY). Эйфория по поводу возвращения торгов бумагами на Московской Бирже прошла, как и надежды на дивиденды после полугодовой отчётности. Пока в Polymetal есть только отдалённые ожидания. Соответственно, после повышенной волатильности Polymetal вернётся к привычной корреляции с котировками золота.

В плюсе акции «Московской Биржи» (MOEX). 27 сентября наблюдательный совет может рассмотреть вопрос о дивидендах за I полугодие, хотя более интересным может стать II полугодие благодаря существенному росту объёмов торгов.

Корректируется сектор нефти и газа на 1,3%. «ЛУКОЙЛ» (LKOH) и «Роснефть» (ROSN) снижаются на сравнимую величину. Торговцы нефтью вновь делают акцент на риски снижения спроса на фоне высоких ставок и экономических проблем от Китая до США.

Рубль прекратил попытки укрепления, хотя фактор налогового периода всё ещё действует. Дискуссии МЭР, Минфина и ЦБ РФ по мерам поддержки рубля пока не приводят к каким-либо новым мерам воздействия. Более того, прогноз МЭР о долларе по 94 руб на конец года, фактически, закрепляет сложившийся статус-кво. При этом, даже с учётом дисконта на российскую нефть, баррель нефти в рублях стоит около 7400-7500 рублей, что явно выше, чем десять, пять и три года назад.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 96,27 (+0,04%),

EUR/RUB – 102,10 (+0,12%),

CNY/RUB – 13,157 (+0,10%).

Европейский инвестор прибывает в пессимизме

Европейские индексы снижались. Наиболее негативно высокие ставки сказываются на технологичных бумагах. Сектор IT компаний терял более 1%. Впрочем, во вторник также корректируются акции нефтяников, а сектор энергетики терял около 1,2%. Очередная слабость китайского рынка вновь оказывает давление на акции люксовых производителей. Бумаги LVMH снижались на 1,5%. Значимой статистики в Европе не было.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7639,42 п. (+0,20%),

DAX - 15298,91 п. (-0,69%),

CAC 40 - 7073,25 п. (-0,71%).

Бэквордация в нефтяных фьючерсах говорит о возможности возобновления роста котировок

Нефть дешевела, но мы обратим внимание на иное. Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах не сужается. Более того, она остаётся достаточно широкой. Ноябрьские поставки Brent стоят более чем на $3,90 дороже февральских. Это указывает, что рынок остаётся всё ещё дефицитным. Даже если в последствии предполагается какой-либо избыток, то на горизонте трёх месяцев напряжение будет сохраняться.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $92,77 (-0.56%),

Алюминий - $2241,5 (+0,34%),

Золото - $1925,3 (-0,36%),

Никель - $18925 (-1,17%).

Глава JPMorgan пугает ставкой ФРС на уровне 7%

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,45% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 4,502%. До конца дня выйдут данные по ценам на жильё, индекс потребительского доверия от Conference Board, статистика продаж нового жилья, а закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Акции Tesla теряли около 1,5% на утренних торгах. Европейское расследование субсидий производства электромобилей в Китае может неожиданно коснуться и американской компании. Бумаги Omega Therapeutics теряли более 4% на фоне публикации результатов клинических испытаний препарата против рака печени. Глава JPMorgan Джейми Даймон неожиданно выступил с предупреждением о том, что мировая экономика может быть не готова к худшему сценарию стагфляции и ставки ФРС на уровне 7%. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также высказался в пользу ещё одного повышения ставки до конца текущего года.