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ПСБ: Индекс МосБиржи вчера смог удержаться выше отметки 3000 пунктов

Российский рынок начал торги снижением, но всё же смог восстановить потери, снова завершив день немногим ниже уровня 3050 пт. Объёмы торгов выросли впервые за четыре торговые сессии, составив по итогам дня 60,7 млрд руб. Наибольшую поддержку, благодаря чему индексу МосБиржи и удалось отскочить, оказали подорожавшие бумаги металлургов и Сбербанка. Акции НЛМК в данном случае показали самый сильный рост, прибавив за день 3,3%. Они полностью восполнили потери предыдущего дня, сумев завершить торги на новых локальных максимумах.

Чуть меньшую динамику продемонстрировали бумаги Северстали и ММК, которые подросли на 2,9% и 2,3% соответственно. Каких-либо значимых новостей не поступало, текущий рост, как мы считаем, вызван ожиданиями появления информации по выплате дивидендов, а также тем, что новая экспортная пошлина, которая будет действовать с 1 октября, не окажет сильного влияния на финансовые результаты компаний. Внутренний рынок — это приоритет для металлургов на данный момент благодаря высокому и стабильному спросу. Также без явных триггеров неплохо вчера прибавили акции Сбербанка, показав самый сильный дневной рост с 12 сентября. Из прочих бумаг отметим заметно подорожавшие расписки X5 Retail Group после шести сессий снижения, в течение которых акции компании потеряли почти 13%.

Ожидаем сегодня продолжения отскока индекса МосБиржи. По нашим оценкам, сегодня он будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Предпочтение отдаём лидерам вчерашних торгов – металлургам и Сбербанку. Кроме этого, могут продолжить расти акции МосБиржи. Сегодня пройдёт заседание набсовета компании, где будут рассмотрены вопросы о стратегии группы и дивидендной политике. Ожидаем возвращения спроса инвесторов на бумаги нефтегазовых компаний на фоне растущих цен на нефть и стабильной ситуации на валютном рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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