«Открытие»: Покупки преобладают над продажами

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня в среду. Рост инфляционных ожиданий побуждал инвесторов к покупке акций. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 26,1 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3075,61 п. (+0,78%), а индекс РТС - 1003,71 п. (+0,52%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, OZON Holdings, «РусАгро», «Роснефть и N+ Group. Самыми слабыми оказались НЛМК, Polymetal, ММК, «Московская Биржа» и «Северсталь».

Значимых новостей для российского рынка нет. Однако покупки преобладают над продажами. Накануне были опубликованы данные ООО «инФОМ», согласно которым инфляционные ожидания населения на год вперёд выросли до 11,7%, а на пять лет до 11,4%. В подобных условиях акции становятся инструментом защиты от девальвации национальной валюты. Российский рынок акций нельзя назвать дорогим, даже с учётом всех геополитических рисков. Поэтому последние месяцы на нём преобладают покупки.

Конечно, можно говорить о том, что котировки Brent поднялись выше $95 за баррель. Вслед за ними растут бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH) и «Роснефть» (ROSN), однако это не отменяет общей направленности рынка.

Рубль слабел против доллара и юаня, но укреплялся против евро. Экспортёры продолжают доминировать на рынке, управляя предложением. Объёмы выставленных на продажу лотов валюты не могут насытить спрос избытком. Поэтому мы наблюдаем то, что рубль демонстрирует склонность к ослаблению.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 96,53 (+0,16%),

EUR/RUB – 101,97 (-0,17%),

CNY/RUB – 13,176 (+0,21%).

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Впрочем, после четырёх дней падения сложно ожидать иной динамики. Тем не менее, индекс потребительского климата Германии упал до -26,5 п. на октябрь с -25,6 п. в сентябре. Сектор страхования был под давлением из-за бумаг NN Group. Загадочные сообщения в прессе о долгосрочных обязательствах страховой группы негативно влияют на акции. H&M неожиданно отчиталась о росте выручки в своём отчётном квартале.

По состоянию на 15:30 мск:

FTSE,100,- 7613,59 п. (0,16%),

DAX - 15241,95 п. (-0,09%),

CAC40 - 7071,50 п. (-0,04%).

Нефть дорожала. Конкретных причин для этого не было, ибо даже статистика американских запасов была нейтральной. Тем не менее, отметим расширение бэквордации во фьючерсах на нефть почти до $5 между ноябрьскими и февральскими поставками.

По состоянию на 15:45 мск:

Vrent - $95,46 (+1,60%),

Алюминий - $2231 (-0,45%),

Золото - $1909,1 (-0,46%),

Никель - $18795 (-0,50%).

Американский рынок торгует технические графики

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,15% в Dow Jones до 0,25% в S&P 500. Доходность 10-летних обязательств США остаётся выше 4,50%.

На самом деле, ничего необычного не происходит. После дня труда американский рынок традиционно снижается. Бюджетные дебаты в Конгрессе это традиционные споры униполярного американского истеблишмента.