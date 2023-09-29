ПСБ: Российский рынок вчера продолжил восстанавливаться

Индекс МосБиржи впервые с 18 сентября завершил торги выше отметки 3100 пунктов. Объёмы торгов немного увеличились, составив 61,3 млрд руб. Практически все сегменты оказались в плюсе по итогам дня, исключением стал финансовый сектор, которые показал небольшой минус из-за просевших акций МосБиржи. Вчера компания представила новую стратегию и дивидендную политику. Согласно ей, МосБиржа понизила минимальный уровень выплат с 60% до 50% от чистой прибыли, а сами дивиденды планируется распределять на менее одного раза в год. Акции отреагировали на новость снижением. Считаем, что инвесторы начали фиксировать прибыль после бурного роста последних дней. Если говорить про лидеров, про тех, кто двигал рынок вверх, то это прежде всего нефтегазовый и транспортный сектора.

Во время вечерней сессии ускорили свой подъём «префы» Сургутнефтегаза, сумев обновить исторический максимум. Каких-либо новостей не поступало, бумаги компании с начала августа двигались в широком боковике и наконец-то вернулись к росту. Отскочили от локальных минимумов акции Газпрома, прибавив по итогам дня 2,5%, тем самым вновь поднявшись выше своей 200-дневной средней. Неплохой рост продемонстрировали также акции ЛУКОЙЛа, обновив двухнедельные пики. В транспортном секторе отметим продолжающие раллировать бумаги Совкомфлота. За пять торговых сессий они прибавили более 16%, отыгрывая заявление главы компании о том, что во втором полугодии Совкомфлот также покажет сильные финансовые результаты. Заметно подорожали здесь также бумаги ДВМП. Из прочих акций отметим бумаги Русагро и Черкизово, которые выросли после новостей о том, что власти Китая разрешили импорт свинины из России. Для производителей свинины возможность экспорта в Китай позволит увеличить выручку от этого сегмента бизнеса в разы. Дело в том, что КНР крупнейший импортёр свиного мяса (порядка 20% всех мировых поставок), однако ввоз российской свинины был под запретом с 2008 года. На этом фоне ожидаем сильного роста выручки от мясных сегментов Черкизово и Русагро в ближайшие годы.