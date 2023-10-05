ПСБ: Индекс МосБиржи в среду вновь предпринял попытки закрепиться выше отметки 3140 пунктам, однако резкое снижение мировых цен на нефть не позволило этому случиться

Объёмы торгов значительно не изменились в сравнении со значениями вторника, составив по итогам дня 51,4 млрд руб. Удерживали индекс вблизи максимумов последних дней акции нефтегазовых компаний, которые пользовались спросом на фоне высоких цен на нефть и приближения доллара к отметке 100 руб. Большую часть основных торгов инвесторы игнорировали падение цен на нефть, но во время вечерней сессии продавцы взяли верх, в результате чего индекс МосБиржи стал стремительно снижаться из-за отката акций нефтегазовых компаний. Лишь бумаги Башнефти завершили день в плюсе, так как они не торгуются в вечернюю сессию.

Все остальные акции из нефтегазового сектора оказались в минусе. Бумаги Газпрома снизились на 0,8%, акции ЛУКОЙЛа потеряли 1,4%, а бумаги Газпром нефти откатились почти 3%. Вновь безыдейно выглядел финансовый сектор, только расписки TCS Group смогли завершить день ростом, показав символический плюс. Разнонаправленная динамика наблюдалась в сегменте горной добычи и металлургии. Отметим здесь бумаги сталелитейщиков, которые двигались против рынка. Сильнее остальных выросли акции НЛМК, которые в течения дня обновили локальные максимумы, но не смогли удержать эту отметку. Ощутимо прибавили бумаги Сегежи. Считаем, что спекулятивно у них есть потенциал роста на фоне слабости рубля, даже несмотря на риски дальнейшего повышения ставки, что традиционно негативно сказывается на бумагах компаний с высоким долгом. Почти на 3% подорожали акции Мать и Дитя после новостей о том, что компания подала в ЦБ документы для получения первичного листинга на МосБирже. Довольно неплохо выглядел сектор электроэнергетики, большинство бумаг дочерних компаний Россетей показали заметный рост по итогам торгов.