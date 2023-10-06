ПСБ: Индекс МосБиржи останется в диапазоне 3100-3150 пунктов

Не исключено, что будут предприняты попытки продвинуться к его верхней границе на фоне продолжающегося ослабления рубля. Однако сохраняющаяся безыдейность и приближение выходных, вероятно, приведут к тому, что индекс к закрытию дня потеряет большую часть приобретений

Облигации Котировки ОФЗ окажутся под давлением из-за рубля

В фокусе

Выход доллара выше 100 руб. заставляет ждать всплеска волатильности на валютном рынке



Курс доллара вчера преодолел отметку 100 руб. при повышении торговой активности, - следствия текущей слабости рынка нефти и дальнейшего ухудшения настроений на мировых рынках, а также, вероятно, подготовки импортеров к активизации торговых операций по завершению недельных выходных в КНР. В пользу ослабления рубля продолжают играть и дисбалансы валютной структуры внешней торговли в условиях затягивания обсуждения властями мер валютного контроля.

Закрепление выше трехзначного уровня угрожает локальным повышением волатильности на валютном рынке, способным поднять доллар в район 106 руб. Рассчитываем, что "вылет" курса доллары в трехзначную зону будет недлительным, т.к. побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок. Кроме того, ждем уже во второй половине октября увеличения предложения валюты, с улучшением позиций рубля на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет (рост цен на нефть, уплата НДД и т.д.).

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в четверг продолжил консолидироваться в диапазоне 3100-3150 пунктов, показав небольшой рост по итогам дня. Объёмы торгов снижаются уже четвёртый день подряд, вчера они опустились до 48 млрд руб.., - минимальное значение с 25 сентября. На рынке наблюдалась смешанная динамика. Несмотря на откат нефтяных котировок, преодоление парой доллар-рубль отметки 100 руб. поддержало спрос на акции нефтегазовых компаний. Лидерами стали бумаги Сургутнефтегаза, - обыкновенные акции компании вчера вновь обновили локальные максимумы, а «префы» вернулись к росту трехдневной коррекции. Небольшой минус показали лишь привилегированные акции Башнефти и Транснефти, а также обыкновенные бумаги Татнефти. Акции Сбербанка начали торги в плюсе, однако в итоге показали околонулевую динамику. Неожиданно порадовали инвесторов акции Норникеля, которые подорожали почти на 1%, завершив торги вблизи внутридневных максимумов. Вновь протестировали «снизу» 50-дневную среднюю бумаги Распадской, став лидерами роста в секторе горной добычи и металлургии. Продолжили восходящую динамику акции Сегежи, прибавив за два последних дня почти 5%: сохраняем позитивный взгляд на них в краткосрочной перспективе, надеемся, что сегодня они смогут закрепиться выше 200-дневной средней. Лидерами стали бумаги Яндекса, показав наибольший рост среди акций, входящих в состав индекса МосБиржи. Вчера появились сообщения о том, что обсуждение вопроса разделения активов компании продолжается после небольшой паузы. Отметим также акции Совкомфлота, которые немного откатились от исторического максимума, но демонстрируют устойчивость к рыночным колебаниям.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи останется в диапазоне 3100-3150 пунктов. Не исключено, что индекс предпримет попытки продвинуться к верхней границе нашего диапазона на фоне продолжающегося ослабления рубля. Однако маловероятно, что получится закрепиться там ввиду сохраняющейся безыдейности на рынке и приближения выходных. Предпочтение вновь отдаём нефтегазовым компаниям.



Российский рынок облигации

Доходности ОФЗ вчера технически скорректировались вниз после заметного роста накануне – доходность 5-летних и 10-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. – до 12,34% и 12,0% годовых соответственно. Дополнительную поддержку рынку могло оказать получение средств после погашения в среду выпуска на 150 млрд руб.

Реинвестирование средств от погашения выпуска ОФЗ локально может поддержать котировки госбумаг в ближайшие несколько торговых дней. Однако преодоление парой долларом отметки в 100 руб. будет оказывать значительно большее давление на котировки ОФЗ в отсутствии действенных мер со стороны регулятора.

В текущей ситуации вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ выглядит крайне высокой, в результате чего по-прежнему целесообразно удерживать превалирующую долю флоатеров в облигационном портфеле. Вчера Газпром капитал (AAA/AAA) разместил 2 выпуска на 60 млрд. руб., снизив премию к RUONIA на 5 б.п. – до 125 б.п. Среди размещаемых бумаг рекомендуем обратить внимание на «золотые» облигации Группы Селигдар (-/А+), которые позволят снизить риск дальнейшего ослабления рубля по портфелю.

Корпоративные и экономические события

НоваБев Групп отчиталась: продажи Винлаб выросли на 33%



Компания опубликовала операционные результаты за 9 месяцев 2023 г.

Ключевые показатели за 9 месяцев:

• Общая отгрузка: -1,2% г/г, 11 млн декалитров

• Отгрузка собственных брендов: -7,5% г/г

• Отгрузка импортных брендов: +29,3% г/г

• Продажи «Винлаб»: +33% г/г



Наше мнение: сокращение объема общей отгрузки в январе-сентябре произошло на фоне рекордно высокой базы прошлого года и снижения экспортного спроса (на внутреннем рынке за 9 месяцев продажи выросли на 1,3%).

В III квартале НоваБев Групп увеличила поставки — общая отгрузка выросла на 7,3% г/г. Наиболее активно увеличивались поставки высокомаржинальных брендов компании премиум-сегмента. Торговая сеть компании «Винлаб» также показала значительный рост отгрузок — по итогам 9 месяцев продажи выросли на 33%, а трафик сети — на 24%.

Если НоваБев нарастит поставки до 5,5–5,6 млн декалитров в IV квартале, сезонно самом сильном, то сможет нивелировать негативное влияние из-за сокращения экспортных поставок.

Ожидаем, что компания покажет хорошие финансовые результаты по итогам года. Акции НоваБев сохраняют привлекательный дивидендный профиль: по итогам года ждем дивиденды на уровне 720 руб., совокупная дивдоходность ~12,7%. Рассчитываем на закрытие дивидендного гэпа до конца года.



Акции Яндекса подорожали на 4,2% из-за данных о новых условиях раздела бизнеса



5 октября издание Frank Media, со ссылкой на источник, сообщило, что в конце августа владельцы Яндекса практически закончили переговоры с российскими властями по расчетам за разделение активов. Но на финальной стадии обсуждений сделка была поставлена на паузу. Один из собеседников Frank Media сообщил, что впоследствии Минцифры уведомило, что удалось договориться с Яндексом на новые условия сделки. Если раньше речь шла о выплате нидерландской Yandex N.V. $250 млн, то теперь сумма сократилась втрое — до $70–80. Сейчас сделка находится на стадии переоформления.



Наше мнение: объем выплат может быть уменьшен на $170 млрд, что в рублевом эквиваленте составляет 17,1 млрд руб. или 24% от денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2023 года (71,9 млрд руб.). Новость была позитивно воспринята участниками рынка, - акции Яндекса вчера подорожали на 4,2%. Позитивно смотрим на бумаги Яндекса в долгосрочной перспективе, поскольку бизнес демонстрирует высокие темпы роста (+55% г/г во II квартале), а разделение активов позволит снять риски, связанные с иностранной юрисдикцией.