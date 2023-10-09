ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу на максимальном значении с 12 сентября, - выше отметки 3150 пунктов

Объёмы торгов выросли впервые за четыре торговые сессии, составив по итогам дня 51,8 млрд рублей. Впрочем, они всё ещё остаются пониженными. На рынке вновь наблюдалась смешанная динамика, однако большинство бумаг показали плюс по итогам дня. Почти все акции в нефтегазовом сегменте подросли, но они в большинстве своём не смогли опередить рынок. Сильнее индекса прибавили лишь акции Газпром нефти и ЛУКОЙЛа. Лидерами стали бумаги Башнефти. «Префы» компания обновили максимумы после дивидендной отсечки. Основная причина, это возвращение механизма топливного демпфера. Порадовали инвесторов бумаги ВТБ, а также Сбербанка, которые переписали пики с 7 сентября.

Заметно прибавили также акции из сегмента горной добычи и металлургии. Сильнее остальных здесь выросли бумаги угледобытчиков и ТМК. Протестировали 50-дневную среднюю акции ММК, бумаги НЛМК предприняли попытки переписать локальные максимумы. В то же время в минусе завершили торги акции Северстали. Из прочих бумаг отметим акции ФосАгро, которые подорожали на 4,6% без значимых новостей. Вероятно, инвесторы ожидают, что акционеры согласятся выплатить промежуточные дивиденды.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи протестирует отметку 3200 пунктов. На фоне отскока цен на нефть из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке и слабом рубле, сегодня снова отдаём предпочтение бумагам нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут быть также акции TCS Group, Совкомфлота и Полюса.