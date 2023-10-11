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ПСБ: В отсутствие активизации предложения со стороны экспортеров доллар сегодня способен обновить максимумы года

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера волатильность на валютном рынке несколько снизилась, однако ввиду ощутимого снижения объема предложения во второй половине дня курс доллара так и не смог удержаться ниже отметки в 100 руб., отыграв большую часть потерь понедельника. Курс юаня также вернулся выше 13,7 руб. Обе валюты продолжают проторговывать район максимумов года(102,34 и 14,02 руб. соответственно)  на фоне по-прежнему более устойчивого спроса на валюту. Риски развития спекулятивного подъема курсов американской и китайской валюты на несколько более высокие уровни, в район 106 руб. и  14,5 руб., пока остаются высокими.

Сегодня утром, на "тонком" рынке, доллар и юань не показывать значимой динамики, торгуются у уровней закрытия понедельника, 100,3 и 13,74 руб. соответственно. Позиции рубля продолжают в первую очередь зависеть от активизации продаж валюты со стороны экспортеров  и сигналов от Правительства. В первой половине дня ждем продолжения проторговки долларом района 99-101 руб., с попытками ухода "под" трехзначную отметку. При снижении предложения в конце дня американская валюта может пойти выше и переписать максимумы года.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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